Гурт The Hardkiss та Монатік записали спільну пісню "Кобра". 27 серпня з'явився атмосферний кліп до треку, а незвична колаборація одразу ж привернула увагу меломанів.

Відомо, що автором пісні стали фронтвумен колективу Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко. До співпраці вони запросили Монатіка, який постав і у кліпі "Кобра". Видовищний та дещо містичний ролик оприлюднили на ютуб-каналі гурту The Hardkiss.

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За сюжетом кліпу, Юлія Саніна зваблює Монатіка. Для зйомок кліпу вона обрала ефектний образ: артистку можна побачити у яскравому костюмі з накидкою та афрокосичками. Окрім цього, символічно у кліпі показали і змію.

"Небезпечна любов... Найпотужніший музичний поцілунок! Я отримав величезне задоволення від роботи і просто вас обожнюю, хлопці! Ви прекрасні і безмежно талановиті… У цьому році не можна бути одному! Я переконався в цьому під час карантину і остаточно вирішив, що особисто для мене це буде рік експериментів і колаборацій! Коли, якщо не зараз?", – прокоментував колаборацію Монатік.

Дивіться кліп до пісні The Hardkiss та Монатіка "Кобра": відео