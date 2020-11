Вірмено-американський метал-гурт System of a Down неабияк здивував своїх фанатів та вперше за 15 років випустив 2 композиції. Виконавці присвятили пісні конфлікту Азербайджану та Вірменії в Нагірному Карабасі.

Про це розповів у фейсбуці фронтмен гурту Серж Танкян. Гурт System of a Down записав треки Genocidal Humanoidz та Protect The Land. У двох роботах йдеться про конфлікт Азербайджану та Вірменії в Нагірному Карабасі.

Пісні гурт записав, щоб привернути увагу суспільства до воєнного конфлікту, який вчергове розгорівся у вересні 2020 року.

Настав час зробити це зараз, ми вчотирьох повинні сказати дещо надзвичайно важливе в один голос. Ці дві пісні – Protect The Land ("Захищайте землю") і Genocidal Humanoidz ("Геноцид гуманоїдз") говорять про страшну і серйозну війну, розв'язану проти наших культурних Родин – Арцаха та Вірменії,

– йдеться в дописі.

Він також звинуватив владу Азербайджану і Туреччини в спробі захоплення Карабаху та Вірменії, а також у тому, що вони "безкарно вчиняють акти геноциду щодо людства і дикої природи, щоб досягти своєї місії".

Кошти від продажу пісень, а також мерч System of a Down будуть використані для надання життєво важливої допомоги та закупівлі базових речей постраждалим від бойових дій.

У 2005 році гурт випустив останній альбом Hypnotize. За останні 15 років гурт виступав з концертами, втім нову музику не презентували.

ЗМІ пишуть, що у музикантів були творчі розбіжності, зокрема, через політичні погляди. Вокаліст Серж Танкян заявляв, що Дональд Трамп повинен піти у відставку після вбивства Джорджа Флойда, а барабанщик Джон Долмаян, навпаки, виступав на підтримку американського лідера. Влітку 2020 року Танкян відзначав, що учасники гурту залишаються друзями.

System of a Down "Protect The Land": дивіться відео онлайн

System of a Down "Genocidal Humanoidz": дивіться відео онлайн

За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, а зараз розгорівся з новою силою.

Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.