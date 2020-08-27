Гурт "Шосте Чуття" презентував пісню "Зачаруй": запальна та неординарна композиція
Український львівський рок-гурт "Шосте чуття" вчора, 26 серпня, презентував пісню "Зачаруй". Вона одразу ж вразила шанувальників своєю неординарністю.
Автори пісні зізнаються, що вона була створена абсолютно спонтанно. Навколо неї, як і навколо кожного творчого проєкту, вирувало багато думок: чи робити композицію першою в альбомі, чи випустити окремим синглом. Виконавці опублікували її в ютубі.
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Однак, місяць тому гурт "Шосте Чуття" виступав на своєму першому концерті пісня карантину. Пісня "Зачаруй" одразу ж привернула увагу аудиторії: здійняла багато емоцій в залі, а фани дуже схвально відгукувались про неї. Це надало гурту впевненості в тому, що саме час випустити сингл.
Соліст гурту зізнається, що якби сказав, що пісня про кохання, то збрехав. Насправді вона містична та недосяжна. Вона зачаровує, а недосяжність манить.
Насправді, пісня про бурю емоцій, які виникають, коли ти хочеш бути з людиною, яка для тебе особлива, ти думаєш про неї кожну хвилину свого життя, але наче не можеш зустрітися з нею, спіймати її в обіймах,
– говорить лідер гурту Михайло Бучковський.
Гурт "Шосте Чуття" / Фото з відкритих джерел
Днями гурт "Шосте Чуття" планує зняти і кліп на пісню. А також за декілька тижнів вийде серія інтерв'ю соліста гурту, Михайла Бучковського, з найвідомішими зірками українського шоу-бізнесу в межах проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project).
Слухати пісню "Зачаруй" гурту "Шосте чуття" онлайн: