Український львівський рок-гурт "Шосте чуття" вчора, 26 серпня, презентував пісню "Зачаруй". Вона одразу ж вразила шанувальників своєю неординарністю.

Автори пісні зізнаються, що вона була створена абсолютно спонтанно. Навколо неї, як і навколо кожного творчого проєкту, вирувало багато думок: чи робити композицію першою в альбомі, чи випустити окремим синглом. Виконавці опублікували її в ютубі.

Цікаво Гурт The Hardkiss записав пісню з Монатіком: ефектний кліп до треку "Кобра"

Однак, місяць тому гурт "Шосте Чуття" виступав на своєму першому концерті пісня карантину. Пісня "Зачаруй" одразу ж привернула увагу аудиторії: здійняла багато емоцій в залі, а фани дуже схвально відгукувались про неї. Це надало гурту впевненості в тому, що саме час випустити сингл.

Соліст гурту зізнається, що якби сказав, що пісня про кохання, то збрехав. Насправді вона містична та недосяжна. Вона зачаровує, а недосяжність манить.

Насправді, пісня про бурю емоцій, які виникають, коли ти хочеш бути з людиною, яка для тебе особлива, ти думаєш про неї кожну хвилину свого життя, але наче не можеш зустрітися з нею, спіймати її в обіймах,

– говорить лідер гурту Михайло Бучковський.



Гурт "Шосте Чуття" / Фото з відкритих джерел

Днями гурт "Шосте Чуття" планує зняти і кліп на пісню. А також за декілька тижнів вийде серія інтерв'ю соліста гурту, Михайла Бучковського, з найвідомішими зірками українського шоу-бізнесу в межах проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project).

Слухати пісню "Зачаруй" гурту "Шосте чуття" онлайн: