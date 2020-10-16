Нова композиція гурту PANCHYSHYN під назвою "Відпускаю" з'явилась сьогодні, 16 жовтня, але музиканти зізнаються, що її було створено ще під час жорсткого карантину. Втім, мотиви пісні ідеально підходять для осінньої пори, відтак слухачі можуть почути її зараз.

Відомо, що новий хіт фронтмен гурту Остап Панчишин створив разом зі своєю дружиною Аліною: він створив музику, а вона – слова. Це вже не перша спільна сімейна робота, і в такій колаборації пісні гурту набувають ще більшої популярності, повідомляє 24 канал.

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У вас є людина, з якою ви закінчуєте речення/фрази один одного? Бо настільки добре відчуваєте один одного. В мене от є людина, яка закінчує за мене цілу пісню – тобто, пише тексти,

– зізнався Остап.



Остап Панчишин і його дружина Аліна / Facebook / @Alin Koti

У новій пісні "Відпускаю" гурт PANCHYSHYN розповів, як важко інколи відпускати дорогих серцю людей, але через це проходить свого часу майже кожна людина.

"Відпустити щиро, по справжньому – найважча робота душі. Особливо відпустити того, кого любиш. Кожен з нас проходив через це. Часом ми готові залишити щось добровільно, а часом нам доводиться відпускати те, чого вже і так немає у нашому житті – спогади і почуття, які назавжди лишилися в минулому. Відпустити, забути, пробачити і просто рухатись далі. Вдих-видих. Життя продовжується, – розповів фронтмен гурту.

Додамо, що окрім пісні, гурт PANCHYSHYN також презентує відеокліп до пісні "Відпускаю", прем’єра якого планується вже в кінці жовтня. А поки LifeStyle 24 пропонує насолодитись новим осіннім хітом.

PANCHYSHYN – Відпускаю: слухати онлайн