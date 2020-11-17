Київський поп-панк гурт "Квіткіс" презентував новий сингл. Пісня "Па-па" стала другим студійним релізом рок-команди з моменту виходу її дебютного однойменного альбому.

Трек "Па-па" абсолютно не схожий на попередні композиції музикантів. Це можна побачити в тексті, саунді, якості запису та загальному настрої пісні. На сьогодні – це найліричніша композиція в творчості киян. Лірик-відео на пісню колектив опублікував на офіційному ютуб-каналі.

Дивіться також Сергій Бабкін випустив англомовну пісню з 10-річною донькою: зворушливе відео

Сам не розумію, як вийшло написати таку пісню… Ми почали працювати над нею відразу після запису дебютного альбому. І якщо лонгплей вийшов спонтанний, концептуальний, доволі панковий та агресивний, то "Па-па" – це ніжна, лірична і найлегша наша робота. Але емоційності їй не позичати,

– поділився Діма Войналович – фронтмен "Квіткіс" .

Якщо порівнювати новинку з піснями з альбому "Квіткіс", то найближча по духу до неї – "Мене вабить твій денс", яка вже встигла полюбитися меломанам та міцно закріпитися у чарті однієї з радіостанцій.

"Я кайфую від цієї пісні. Мене розривали емоції й у процесі студійної роботи над нею, і зараз – під час кожного прослуховування… От взяти хоча б фразу "мед-пилок на твої уста". Лише у цих п'яти словах велика кількість ніжності, сексуальності, любові і всього, чого всі прагнуть, і від чого кайфують", – каже гітарист гурту Макс Сторчак.

Хлопці переконані: "Па-па" має усі шанси запасти у серця і голови багатьом шанувальникам української музики різного віку. І на це є вагома, хоча й проста причина.

Ця пісня про актуальне. Можете не вірити, але це дійсно так. Переконаний, що "Па-па" – це паростки нового віяння андеґраундної музики,

– зазначив ударник і бек-вокаліст команди Віталій Капранов.

"Квіткіс" – "Па-па": дивіться лірик-відео онлайн