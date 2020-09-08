Популярний британський гурт Hurts презентував кліп на композицію All I Have To Give, яка увійшла до нового альбому Faith.

Прем'єра відеороботи відбулася на офіційному ютуб-каналі гурту. Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт презентували кліп після тривалої творчої перерви.

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Дія ролика відбувається у громадському туалеті. Головним героєм кліпу став вокаліст дуету Тео Хатчкрафт, в той час, як інструменталіст Адам Андерсон залишився за кадром. Уся увага зосереджена на особистості Тео, який чуттєво виконував композицію. Вкінці відео музикант знімає сорочку, тож можна розгледіти татуювання, які є на його тілі.

Hurts – All I Have To Give: дивіться відео онлайн

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