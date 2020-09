Популярний британський гурт Hurts презентував кліп на композицію All I Have To Give, яка увійшла до нового альбому Faith.

Прем'єра відеороботи відбулася на офіційному ютуб-каналі гурту. Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт презентували кліп після тривалої творчої перерви. До теми Гурт Hurts представив новий альбом Faith: дивовижне повернення британського гурту Дія ролика відбувається у громадському туалеті. Головним героєм кліпу став вокаліст дуету Тео Хатчкрафт, в той час, як інструменталіст Адам Андерсон залишився за кадром. Уся увага зосереджена на особистості Тео, який чуттєво виконував композицію. Вкінці відео музикант знімає сорочку, тож можна розгледіти татуювання, які є на його тілі. Hurts – All I Have To Give: дивіться відео онлайн Що відомо про гурт Hurts? Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт заснували дует Hurts у 2009 році. Д ебютний альбом гурту Happiness потрапив у топ-10 дванадцяти європейських країн, його продажі перевищили позначку в мільйон копій. Також сингли першого альбому були продані накладом понад 1 мільйон по всьому світу. За три роки музиканти випустили три альбоми і здобули прихильність чималої кількості поціновувачів музиці у всьому світі. Пізніше дует мав тривалу творчу паузу, що була спричинена особистими проблемами Тео. Він зізнався, що був фізично та ментально виснажений, тому нічого не виходило. 4 вересня 2020 року дует представив п'ятий альбом під назвою Faith. Над цією платівкою музиканти працювали протягом трьох років.