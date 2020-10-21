Популярний український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сьогодні, 21 жовтня, проводить "Секретний концерт" у центрі Львова. Окрім того, група запустила трансляцію, тож кожен охочий може переглянути виступ.

Сьогодні, 21 жовтня, популярний український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводить "Секретний концерт" у Львові. Артисти повідомляли про це раніше на сторінках в соціальних мережах.

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Концерт відбувається з 13:30 в центрі Львова, біля пам'ятника Адамові Міцкевичу. Виступ проводиться на спеціальній платформі, що рухається за маршрутом, який раніше передбачили музиканти: від пам‘ятника Адаму Міцкевичу до Оперного театру, і знову до пам‘ятника.

Окрім того, під час концерту, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зніматимуть кліп. Тому у всіх тих, хто зараз перебуває на виступі у місті, є можливість потрапити в кадр майбутнього ролика. Загалом група обрала 20 людей для зйомок свого нового відео, але тим не менш, в кліп має шанс потрапити кожен.

Завтра прямо під час концерту ми зніматимемо кліп! Тож, у вас є всі шанси потрапити в кадр нашої нової відеороботи. Серед всіх, хто заповнив форму, ми відібрали 20 людей для зйомок, але потрапити у кліп зможе кожен з вас!

– повідомили музиканти.

Для тих, кому не вдалося потрапити на концерт наживо, музиканти запустили трансляцію на своєму ютуб-каналі.

Дивитися трансляцію концерту гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ онлайн: