86-річний одесит Михайло Жванецький вирішив піти зі сцени та відмовитися від кар'єри артиста. Він продовжить розвиватись як письменник, однак виступати з монологами і мініатюрами більше не буде.

Про те, що Михайло Жванецький припиняє концертну діяльність і йде зі сцени, оголосив його представник Олег Сташкевич. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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Михайло Михайлович пішов зі сцени і закрив передачу. Залишається письменником,

– оголосив Сташкевич.

Для російських ЗМІ представник Михайла Жванецького пояснив, що відповідне рішення гуморист прийняв через поважний вік – 86 років. За його словами, артистам потрібно мати мужність, щоб вчасно піти зі сцени. Крім того, всі заплановані на цей рік концерти Михайла Жванецького не відбудуться.



Михайло Жванецький йде зі сцени / Фото Facebook / @jvanetsky

Що відомо про Михайла Жванецького

Гуморист закінчив Одеський національний морський університет, а в студентські роки брав участь у різних заходах, почав писати мініатюри та монологи. Він працював у Театрі естради імені Райкіна в Санкт-Петербурзі на посаді завідувача літературної частини.

Михайло Жванецький працював в Одеській обласній філармонії, а згодом заснував Московський театр мініатюр, очільником якого є досі. 1999 року він отримав звання Народний артист України, а вже за два роки став Заслуженим діячем мистецтв Росії. Крім того, з 2019 року артист має орден "За заслуги перед Вітчизною", який йому Путін вручив особисто.