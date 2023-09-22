Обговорюють вас за спиною: найгірші пліткарі за знаком зодіаку

Деяким представникам знакам зодіаку можна довіритися та розповісти секрети. З іншими краще не ділитися – вони обсмокчуть ваші кісточки поза спиною.

Овен, Лев, Риби і Козоріг – ті знаки, яких найчастіше називають пліткарями. Ці знаки зодіаку, хоча й мають позитивні якості, можуть розпускати чутки та обговорювати інших поза спиною, пише 24 Канал.

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Овен

Представники цього знака зодіаку завжди в курсі останніх новин. Вони не втримуються від можливості обговорити знайомих. Краще не довіряти їм свої таємниці.

Гороскоп для Овнів

Лев

У прагненні бути центром уваги, Леви часто розповідають цікаві та захопливі історії про інших людей. Вони можуть розкрити чиїсь таємниці та навіть прибрехати.

Гороскоп для Левів

Козоріг

Козороги люблять багато спілкуватися і не можуть втримати у собі секрет, навіть якщо обіцяли мовчати про нього. Вони навіть можуть зі співчуттям ставитись до людини, але однаково обговорюють її за спиною.

Гороскоп для Козорогів

Риби

Риби часто вважаються емоційними та відданими, але й вони можуть випадково розповісти те, що було б краще залишити у таємниці.

Гороскоп для Риб