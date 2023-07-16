Які знаки найбільш несумісні, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що астрологи виділили Овна та Рака, Лева та Скорпіона, Стрільця й Козерога.

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Овен і Рак

Ці два знаки можуть конфліктувати через різні погляди на життя. Овен шукає пригод та нових вражень, він дуже енергійний. Тим часом чутливий Рак хоче спокою та гармонії.

Гороскоп для Овнів

Гороскоп для Раків

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Лев і Скорпіон

Народжені під цими знаками зовсім не люблять поступатися. Обоє сильні та владні, а ще завжди хочуть бути в центрі уваги, що може призвести до постійних суперечок. Лев цінує свою незалежність та владу, а Скорпіон хоче контролювати буквально все, що відбувається.

Гороскоп для Левів

Гороскоп для Скорпіонів

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Стрілець і Козеріг

Стихія Козерога – вода, Стрільця – вогонь. Тож ці два знаки вважають несумісними, а їхню взаємодію несприятливою. Козероги вирізняються з-поміж інших своєю врівноваженістю та прагненням стабільності. Натомість Стрільці нетерплячі та щосили намагається хоч якось урізноманітнити власне життя.

Гороскоп для Козерогів

Гороскоп для Стрільців