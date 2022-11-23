Представникам цих знаків зодіаку пора відпочити, розслабитися та не кидатися до справ – грудень буде не найкращим місяцем для змін та навіть може дещо попсувати цим знакам життя, пише 24 канал.

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Овен

У грудні Овнам варто налаштувати себе на позитив та спокій – якщо цей знак почне нервуватися щодо нових робочих задач чи проблем вдома, він швидко перегорить, та навіть ризикує отримати сезонну депресію.

Овнам не варто братися за всі справи одразу – найбільш імовірно, що вони не зможуть впоратися з кавалком обов'язків та зіпсують відносини з начальством та оточенням. Запальний темперамент цього знаку може зробити все тільки гірше – і на Овнів чекатимуть не тільки сімейні мелодрами, але і можливе звільнення.

Гороскоп для Овнів

Діва

Грудень для Тельців стане місяцем фінансових проблем – тому важливо почати відкладати кошти та економити гроші на своїх забаганках. У гіршому випадку Діви ризикують залишитися з порожніми кишенями прямо на зимові свята.

Через проблеми на роботі та конфлікти з колегами Діви не тільки можуть втратити стабільну зарплатню, але і свій внутрішній спокій – представники цього знаку можуть переживати, що їх ніхто не любить та не поважає, що може негативно вплинути на якість їхньої роботи.

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Риби

М'якосерді Риби можуть отримати серйозний удар – як по їхньому гаманцю, та і по душі. У грудні представники цього знаку зодіаку можуть втратити кохання чи посваритися з близьким другом.

Рибам категорично не рекомендується запивати своє горе у барах чи кафе – зайві витрати погіршать становище, а випивка може додати ще більших проблем. У грудні Рибам варто провести час з родиною, який допоможе зцілитися від стресу та наштовхнути на правильне розв'язання проблеми.

Гороскоп для Риб