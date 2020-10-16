Британський виробник парасольок Fulton Umbrellas проаналізував дані пошукової системи Google і вирішив визначити ім'я представника королівської сім'ї, який володіє найкращим стилем. Цьогоріч "трофей" завоювала Кейт Міддлтон.

Як повідомляє видання The Daily Mail, у рейтингу враховували дані з 2017 по 2020 рік. Відтак, кількість пошукових запитів становить 77 тисяч в цьому році. За версією Google, найчастіше в пошукуковику вводили ім'я Кейт Міддлтон. Незважаючи на пандемію коронавірусу, вона проводила чимало зустрічей як онлайн, так і офлайн, і завжди демонструвала бездоганний стиль. Завдяки новому стилісту вона завжди обирала стильні і яскраві речі різних брендів.

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На другому місці опинилась Меган Маркл. Незважаючи на те, що пів року тому вона та її чоловік принц Гаррі вийшли із королівської сім'ї та переїхали у США, жінка часто влаштовувала відеоконференції та брала участь в інтерв'ю. Під час онлайн-зв'язку вона теж обирала красиві та стильні речі в стилі "кежуал". Втім, зацікавленість до її персони цьогоріч все ж впала у порівнянні з минулими роками.

На третьому місці опинилась принцеса Беатріс, яка у 2020 році зіграла таємне весілля через пандемію коронавірусу. Внучка Єлизавети II часто була в тіні своєї сестри – принцеси Євгенії, втім цього року, схоже, зіграло роль її одруження.

Четверте місце зайняла принцеса Анна – донька Єлизавети II, а п'яте місце – сама Єлизавета II. За ними "йдуть" принцеса Євгенія та герцогиня Корнуольська.