Голлівуд ближче, ніж здається: авторкою пісні до "Безславних кріпаків" стала знаменита Tina Guo
До українського фільму "Безславні кріпаки" презентували особливий саундтрек. Його авторкою стала знаменита віолончелістка Tina Guo, яка вже записувала музику до голлівудських фільмів "Шерлок Холмс", "Диво-жінка", "Бетмен проти Супермена" та ін.
Саундтрек до "Безславних кріпаків"
Про те, що саме Tina Guo виконала саундтрек до вітчизняного фільму, повідомили автори "Безславних кріпаків" у фейсбуці. Водночас автором музики виступив європейський композитор Dario Vero, відомий за співпрацею з Netflix.
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Поки ви насолоджуєтеся теплою погодою та мандруєте мальовничими просторами України, Голлівуд ближче, аніж здається! – наголосили творці стрічки.
До запису особливого саундтреку Tina Guo залучила не тільки віолончель, але й старовинну китайську скрипку, яка зазвучить у сценах з ніндзею.
"Ми записували партитури віолончелі і ерху дистанційно. Я перебувала у Лас-Вегасі. З Даріо ми обговорювали все, але він із довірою поставився до мого виконання. Тож саундтрек являє собою унікальну суміш західно-східного стилю із близькою мені філософською концепцією про шлях воїна", – розповіла Tina Guo.
Автори фільму "Безславні кріпаки" вже запросили музикантку до Києва. І ідея відвідати Україну зацікавила Tina Guo. Та чи станеться це на прем'єрі фільму, що запланована на 10 грудня, поки невідомо.
"Безславні кріпаки": сюжет і трейлер
Автором комедійного бойовика "Безславні кріпаки" виступив режисер Роман Перфильєв. Ідея стрічки з'явилась, коли під час Революції Гідності художники почали зображувати українських класиків у сучасних вбраннях. Тоді й режисер придумав образ Кобзаря у незвичному амплуа самурая.
За сюжетом, у 1844 році Тарас Шевченко нудиться в кріпацтві. Тоді ж в Україну потрапляє японський самурай, який втікає зі своєї держави. Познайомившись ближче з письменником, він починає навчати його бойовим мистецтвам, після чого Кобзар може вступати у двобій з ворогами нації не тільки на папері.
"Безславні кріпаки" – настільки нестандартна для українського кіно стрічка, що сформувати особливий азіатсько-воїнський колорит, який би переніс глядача у іншу реальність, під силу лише найпопулярнішій голлівудській віолончелістці з унікальною манерою виконання", – додали творці фільму.
Дивіться трейлер до фільму "Безславні кріпаки": відео