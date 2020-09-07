До українського фільму "Безславні кріпаки" презентували особливий саундтрек. Його авторкою стала знаменита віолончелістка Tina Guo, яка вже записувала музику до голлівудських фільмів "Шерлок Холмс", "Диво-жінка", "Бетмен проти Супермена" та ін.

Саундтрек до "Безславних кріпаків"

Про те, що саме Tina Guo виконала саундтрек до вітчизняного фільму, повідомили автори "Безславних кріпаків" у фейсбуці. Водночас автором музики виступив європейський композитор Dario Vero, відомий за співпрацею з Netflix.

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Поки ви насолоджуєтеся теплою погодою та мандруєте мальовничими просторами України, Голлівуд ближче, аніж здається! – наголосили творці стрічки.

До запису особливого саундтреку Tina Guo залучила не тільки віолончель, але й старовинну китайську скрипку, яка зазвучить у сценах з ніндзею.

"Ми записували партитури віолончелі і ерху дистанційно. Я перебувала у Лас-Вегасі. З Даріо ми обговорювали все, але він із довірою поставився до мого виконання. Тож саундтрек являє собою унікальну суміш західно-східного стилю із близькою мені філософською концепцією про шлях воїна", – розповіла Tina Guo.

Автори фільму "Безславні кріпаки" вже запросили музикантку до Києва. І ідея відвідати Україну зацікавила Tina Guo. Та чи станеться це на прем'єрі фільму, що запланована на 10 грудня, поки невідомо.

"Безславні кріпаки": сюжет і трейлер

Автором комедійного бойовика "Безславні кріпаки" виступив режисер Роман Перфильєв. Ідея стрічки з'явилась, коли під час Революції Гідності художники почали зображувати українських класиків у сучасних вбраннях. Тоді й режисер придумав образ Кобзаря у незвичному амплуа самурая.

За сюжетом, у 1844 році Тарас Шевченко нудиться в кріпацтві. Тоді ж в Україну потрапляє японський самурай, який втікає зі своєї держави. Познайомившись ближче з письменником, він починає навчати його бойовим мистецтвам, після чого Кобзар може вступати у двобій з ворогами нації не тільки на папері.

"Безславні кріпаки" – настільки нестандартна для українського кіно стрічка, що сформувати особливий азіатсько-воїнський колорит, який би переніс глядача у іншу реальність, під силу лише найпопулярнішій голлівудській віолончелістці з унікальною манерою виконання", – додали творці фільму.

Дивіться трейлер до фільму "Безславні кріпаки": відео