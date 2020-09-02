Вже близько пів року тривають карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Сьогодні, 2 вересня, українська співачка Оля Полякова звернулась до представників музичної індустрії засудити дискримінацію українських зірок.

Популярна українська співачка Оля Полякова виклала в своєму інстаграмі відео, де стверджує, що українських зірок дискримінують під час карантинних обмежень в країні.

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Зірка заявляє, що вона вже декілька місяців знаходиться в прихованій депресії і очікуванні чуда. Вона розповіла, що сподівалась, що хоча б влітку з'явиться можливість провести концерти. Але її все ж не було, так само, як і немає можливості зробити це восени.

Навіть те, як мають проводитись концерти – це не концерти. Це мука як для глядачів, так і для артиста,

– каже Полякова.

Оля зізналась, що всі її 4 концерти, заплановані на вересень, не відбудуться. А велике шоу, що мало відбутися 26 жовтня – теж під загрозою через незрозумілу для Олі постанову Кабінету Міністрів. Також вона повідомила, що одним артистам можна проводити концерти, а іншим ні. Наприклад, в Києві виступав російський співак.

Це хаос, це знищення нашого бізнесу. Це йде до того, що ми не тільки залишимося без роботи, але й перетворимося на клоунів, готових співати під фонограму за мішок картоплі, без кліпів, без шоу, на які тепер рівняються наші сусіди,

– розповіла Полякова.

Оля Полякова сказала, що не розуміє, чому відкриваються метро, кафе, кінотеатри та інші заклади, а музична індустрія досі не в змозі працювати.

Тому співачка відзначила під роликом багатьох знаменитостей України і закликала їх прийти завтра, 3 серпня, під стіни Кабінету Міністрів і підписати лист-звернення до влади.