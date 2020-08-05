У США на аукціоні продали гітару короля рок-н-ролу Елвіса Преслі за 1,32 мільйона доларів. Виконавець записував на ній музику протягом 1954 – 1956 років.

Отримана сума з продажу гітари Martin D-1 стала найвищою, яку колись платили за пам'ятні речі музиканта. Про це повідомляє TMZ.

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Елвіс Преслі придбав цю гітару в 1954 році в магазині O.K. Houck's Piano Store, що в Мемфісі. Співак навіть дещо переробив корпус свого інструмента: за допомогою клейких металевих літер він вказав своє прізвище. Однак з часом літера "С" зникла.

Впродовж 1954 – 1956 років музикант записав на гітарі Martin D-1 чимало популярних хітів. Зокрема, це That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky та Good Rockin' Tonight.



Гітару Елвіса Преслі продали на акціоні за 1,32 мільйона доларів / Фото TZK

Що відомо про короля рок-н-ролу Елвіса Преслі

Американський співак, актор, музикант, лауреат трьох премій Греммі, якого називають королем рок-н-ролу. Елвіса Преслі вважають одним з найуспішніших музикантів 20 століття.

Його перші телевиступи у 1956 році викликали шок в Америці й миттєву любов американських підлітків. Зокрема, всі намагалися копіювати його манеру, музику, одяг, рухи.

Його маєток Грейсленд є другим у США після Білого дому місцем за відвідуваністю. Будівлю, де жив Елвіс Преслі, щороку відвідують близько 600 тисяч людей.

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