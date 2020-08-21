Популярний український виконавець, переможець проєкту "Голос країни" Tabakov разом із артистами Творчої школи Павла Табакова презентував патріотичну пісню до Дня Незалежності України.

Слова видатного українського поета Василя Симоненка надихнули співака та композитора Tabakov (справжнє ім'я – Павло Табаков) на написання гімну любові до рідної землі "Україно моя". Прем'єра пісні-гімну та зворушливого кліпу відбулася на офіційному ютуб-каналі артиста. Її присвятили Дню Незалежності України.

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Муза нашепотіла мені не тільки музику. Речитативна частина тривалий час була відкладена у стіл: усвідомлення, що ти доповнив класика, усе відтягувало прем'єру пісні. Змінити рішення мене переконала 9-річна донька Анастасія. Вона цілими днями наспівувала приспів "Україно моя", просила заспівати разом із нею. Поки не вивчила всю пісню,

– розповів співак.

У зйомках кліпу взяли участь учні Творчої школи Павла Табакова. Наймолодшому артистові, який перебував на знімальному майданчику, лише 10 місяців. Задіявши у творчий процес дітей, Tabakov підкреслив головну ідею роботи: "Діти – майбутнє України". Мрії, захоплення, відданість справі і країні, любов до неї здатні творити дива.



Павло Табаков та артисти його Творчої школи / Фото: Пресслужба

Також у ролику можемо побачити відомих українських митців та представників рзіноманітних професій: військовослужбовця, працівницю національної поліції, лікаря, пожежника, боксера, кухара тощо. Таким чином творці відео прагнули показати, що це реальні українці, які не тільки люблять рідну землю, а й роблять усе заради її процвітання – кожен на своєму місці. Це ті люди, чиї дитячі захоплення стали справою всього життя.

"Все, що в серці добре й щире, віддаю лише тобі, наша рідна Україно, вірні діти ми твої" – щиро і з любов'ю співають діти. Так формується віра у щасливе майбутнє України.

Tabakov & Творча школа Павла Табакова – "Україно моя": дивіться відео онлайн