22 вересня 1941 року в Україні з’явились перші партизанські загони. З 2001 року цього дня відзначається День партизанської слави.

День партизанської слави присвячений тим, хто брав участь у Другій світовій війні, однак в Україні були партизани протягом усього шляху становлення нашої держави. Більше про українських партизанів – читайте далі на 24 канал.

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Українські партизани в Другій світовій війні

Перші партизанські підпільні групи та загони в Україні з’явились восени 1941 року. У рядах українських радянських партизанів були колишні військовослужбовці Червоної армії (РСЧА). Крім того, серед партизанів були й члени Української повстанської армії (УПА). Вони атакували німецькі табори для військовополонених, щоб звільнити побратимів.

УПА активно захищала Україну від окупантів. Спочатку загони УПА пропускали радянських партизанів на Західну Україну в надії, що радянські партизани допоможуть у боротьбі проти німецьких окупантів. Проте це не завжди було так.

Часом члени УПА мусили боротися не тільки з німецькими окупантами, а й з радянськими партизанами, які намагались притиснути повстанські угрупування України.



Українські партизани та члени УПА / Фото vseua.info

До сьогодні, історики розділяються в думках щодо дій радянських партизанів, підконтрольних Москві, та дій антирадянських партизанів.

Лише у 2010 році членів УПА та ОУН було визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті.

Цікавий факт

Український історик Анатолій Кентій зазначає, що протягом всіх років німецької окупації через лави радянських партизан, підконтрольних Москві, пройшло приблизно 70 тисяч людей. А кількість не радянських, тобто не підконтрольних УШПР або антирадянських, – було в 2 – 3 рази більше.

Панує думка, що влада СРСР навмисно прикрашала подвиги радянських партизанів. Про партизанів від УПА в історії, яку вивчали в школах і писали в книгах, говорили або нічого, або тільки те, чому вони погані.



Члени УПА були змушені боротися не тільки з німцями / Фото vseua.info

Пісні партизанського руху в Україні Також партизани внесли неабиякий вклад у культуру українського народу. Скільки пісень було написано та переспівано в криївках та окопах за роки існування партизанських рухів в Україні!

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