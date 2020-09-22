День партизанської слави: факти з історії та цікавий тест
22 вересня 1941 року в Україні з’явились перші партизанські загони. З 2001 року цього дня відзначається День партизанської слави.
День партизанської слави присвячений тим, хто брав участь у Другій світовій війні, однак в Україні були партизани протягом усього шляху становлення нашої держави. Більше про українських партизанів – читайте далі на 24 канал.
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Українські партизани в Другій світовій війні
Перші партизанські підпільні групи та загони в Україні з’явились восени 1941 року. У рядах українських радянських партизанів були колишні військовослужбовці Червоної армії (РСЧА). Крім того, серед партизанів були й члени Української повстанської армії (УПА). Вони атакували німецькі табори для військовополонених, щоб звільнити побратимів.
УПА активно захищала Україну від окупантів. Спочатку загони УПА пропускали радянських партизанів на Західну Україну в надії, що радянські партизани допоможуть у боротьбі проти німецьких окупантів. Проте це не завжди було так.
Часом члени УПА мусили боротися не тільки з німецькими окупантами, а й з радянськими партизанами, які намагались притиснути повстанські угрупування України.
Українські партизани та члени УПА / Фото vseua.info
До сьогодні, історики розділяються в думках щодо дій радянських партизанів, підконтрольних Москві, та дій антирадянських партизанів.
Цікавий факт
Український історик Анатолій Кентій зазначає, що протягом всіх років німецької окупації через лави радянських партизан, підконтрольних Москві, пройшло приблизно 70 тисяч людей. А кількість не радянських, тобто не підконтрольних УШПР або антирадянських, – було в 2 – 3 рази більше.
Панує думка, що влада СРСР навмисно прикрашала подвиги радянських партизанів. Про партизанів від УПА в історії, яку вивчали в школах і писали в книгах, говорили або нічого, або тільки те, чому вони погані.
Члени УПА були змушені боротися не тільки з німцями / Фото vseua.info
Пісні партизанського руху в Україні
Також партизани внесли неабиякий вклад у культуру українського народу. Скільки пісень було написано та переспівано в криївках та окопах за роки існування партизанських рухів в Україні!
Пройдіть тест і перевірте, наскільки добре ви знаєте повстанські та партизанські пісні