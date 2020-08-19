Популярні українські гурти, серед яких БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ та Артур Данієлян записали пісню "Героям" та зняли відеоролик підтримуючи українських воїнів та всіх людей, які протестують у Білорусі. Трек адресується всім незламним та сильним духом людям.

Пісня "Героям" була написана лідером гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергієм Танчинцем близько пів року тому для наших, українських воїнів, втім нещодавно у Білорусі розпочалися протести після оголошення результатів президентських виборів, інформує 24 канал.

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За офіційними даними, перемогу виборах начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Більшість людей, які вийшли на вулиці в Мінську та інших містах Білорусі, підтримують ті ж принципи, що і українці в часи Революції Гідності.



Зйомки кліпу "Героям" українських виконавців / Фото: прес-служба

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прийняв рішення зробити пісню двома мовами: українською та білоруською. Художній переклад білоруською мовою зробив Лявон Вольскі. Ця пісня стане другою композицією, що увійде до нового альбому гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.



Українські виконавці записали пісню на підтримку білорусів / Фото: прес-служба

Кліп знімався на даху найвищої в Україні житлової будівлі. В самому серці Києва, на 48-ому поверсі, команда старалась зробити все, щоб посил дійшов до абсолютно кожного, хто перегляне відеороботу. Режисером цього особливого кліпу став Артем Григорян.

У відеоролику можна побачити українських знаменитостей, які є активістами та борються за свободу та процвітання України. З підтримкою до наших воїнів та всіх протестуючих у Білорусі виступили Сергій Притула, Віталій Дейнега, Сергій Мартинюк, Ахтем Сеїтаблаєв, Василь Вірастюк, Олег Сенцов, Олег Собчук та багато інших.



Олег Собчук підтримав білорусів / Фото: прес-служба

Українці небайдужі до подій, які зараз відбуваються у сусідній країні – Білорусі. Активісти підтримують протестуючих, а їхній біль проносять крізь призму Революції Гідності, тож такий жест з боку українських виконавців їм неабияк сподобався.

"Те відчуття, коли душу розриває гордість за нас і за наших талановитих хлопців! Дякую!", "Ну які ж ви молодці мужики! Серце завмирає від цих слів. Слава Україні! Живе Бєларусь!", "Неперевершене виконання ,дуже зворушливо! Як завжди на висоті!", "Слухаю, і душа радіє за нашу Державу, ми є справжні і відкриті з великим Серцем!", "Плакау! Живе Бєларусь!", – написали користувачі в коментарях до відеокліпу.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – "Героям": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Героям"

Брате скажи, як тебе звати?

Брате згадай, чи ми ще солдати?

Чи наша земля ще є під ногами?

Чи бачиш у снах ще посмішку мами?

Мушу просити тебе побратиме,

Бийся за двох, якщо я загину,

Перші віднесуть Богові душі,

Останніх не буде – бо всіх не подушать!

Нам готують прем’єри,

Зовсім чужих вистав,

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".

Герої серцями палають яскраво,

Навіть напів накалу,

Ти на коліна не стала,

Героям Твоїм Слава!!!

Встаньте брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

Страху няма, наперад, браты!

Мо, не ўпадзем у траву я і ты.

Яшчэ не для нас дзьверы раю, павер.

Да зброі, за волю! Мы – тут і цяпер.

Нам рыхтуюць прэм'еру

Цалкам чужога шоў. "Нічога ня спыніць ідэю,

Час якое прыйшоў"!

Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць Жыве Беларусь!