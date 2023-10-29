Зазвичай на гарбузах вирізають очі, рот, ніс, які робитимуть вигляд страшного обличчя. Також всередину кладуть свічку. Такий гарбуз називаються "ліхтариком Джека", що є головним символом свята. Як зробити такий атрибут в домашніх умовах – знає 24 Канал.

Який повинен бути гарбуз на Геловін

Для такої справи потрібно взяти свіжі плоди, які мають не дуже тверду шкірку. Тоді легше буде зробити гарний виріб.

Знадобляться гарбузи круглої форми, які мають гладеньку поверхню. Фахівці кажуть, що оптимальний для цього сорт – саме великоплідний. Тому що вони мають багато простору всередині, при цьому стінки – не є щільними.

Також краще брати гарбузи насиченого оранжевого відтінку. Адже від яскравості кольору, залежить наскільки красивим і ефекттним буде овоч. До речі, зверніть увагу, аби плід був дозрілим. Для цього постукайте по ньому: повинен бути глухий звук.

Як підготувати гарбуз до Геловіну

Для процесу потрібен маркер, ніж, посудина для м'якоті. Фломастером чи маркером намалюйте на плоді ту фігуру, яку забажаєте. Може бути кружечок, квадрат або ромб. Після цього візьміть гострий ніж і виріжте кришку по лініях. Тоді дістаньте її з гарбуза.



Малюємо фігуру біля плодоніжки / Фото Baguette Сlub

Видаліть увесь вміст гарбуза: тобто, треба позбутися м'якоті та насіння повністю. Це можна зробити ложкою чи ножем, як вам зручніше.

Тоді прикладіть до плода трафарет-заготовку або копіювальний папір. Обведіть маркером очі, ніс і рот, аби створити бажане "обличчя". Тоді виріжте шкірку в цих місцях тоненьким ножем.



Змальовуємо обриси / Фото Baguette Сlub

Щоб зрізи на гарбузах мали гарний вигляд, треба обробити їх вазеліном. Якщо ви помітили, що плід в'яне, то треба занурити його у воду на кілька годин.

Оберіть кілька свічок, запхайте їх у гарбуз і запаліть. Можна накрити його кришкою або залишити без неї, залежить від вашого бажання.