Незабутній Фредді Мерк'юрі та загадка "Богемної рапсодії": як Queen став популярним

Світ почув першу пісню британського гурту Queen 6 липня 1973 року. Вже недовго після цього гурт став одним із найпопулярніших музичних колективів у світі.

Студія EMI Records тоді випустила перший сингл гурту Queen під назвою Keep yourself alive. Втім, перший альбом гурту широкої уваги публіки до себе не привернув.

Та і дебютний сингл продавався погано. Втім, через роки, у 2008, журнал The Rolling Stone помістив пісню на 31-й рядок у списку "100 кращих пісень під гітару всіх часів".

Сам гурт повстав у 1971 році. І з цього моменту до самої смерті Мерк'юрі у 1991 – склад гурту залишався незмінним:

Фредді Мерк'юрі;

Браян Мей;

Роджер Тейлор;

Джон Дікон.



Гурт Queen / Фото Mirrorprix

У чому сенс "Богемної рапсодії"

Великий міжнародний успіх прийшов до гурту з альбомом A Night at the Opera у 1975 році. Саме на ньому присутня пісня Bohemian Rhapsody ("Богемна рапсодія"). Юнак на ім'я Фаррух Бульсара, уродженець Занзібару, згодом вигадав собі сценічний псевдонім Фредді Мерк'юрі. Від самого початку існування гурту Queen він спонукав інших учасників до різноманітних експериментів.

Так сталось і з піснею "Богемна рапсодія". Вона була найдорожчою в історії звукозапису на той момент:

на неї пішло 3 тижні репетицій всього гурту;

понад 3 тижні запису;

і монтаж в 5 різних студіях.

А використання найновіших технологій для відео на пісню, зробило його першим "справжнім" кліпом в історії. Крім того, існує багато версій щодо того, про що саме співається у "Богемній рапсодії". Хтось вбачає у ній історію молодої людини, яка випадково вбила когось і, подібно Фаусту, продала свою душу дияволу.

Дехто з музичних журналістів відмічає у пісні алюзію на роман Альбера Камю "Сторонній", в якому молода людина зізнається в імпульсивному вбивстві й має прозріння, перш ніж її стратять

"Це одна з тих пісень, які несуть відчуття фантазії. Я думаю, люди мають просто слухати її, думати про неї, а потім прийняти рішення, що саме вона їм каже. Bohemian Rhapsody не впала з чистого неба. Я зробив деяке дослідження, хоча це й була прихована іронія та пародійна опера. Чому б і ні?", – про зміст пісні говорив сам Фредді Мерк'юрі

Життя і стосунки Фредді

У 1970-х у Фредді Мерк'юрі були довготривалі стосунки з дівчиною на ім'я Мері Остін. Втім, пара розпалася після того, як Фредді зізнався коханій в бісексуальності. Попри це, до кінця життя Остін і Мерк'юрі залишалися близькими друзями. Остін виконувала обов'язки адміністратора.



Фредді Мерк'юрі Мері Остін / Фото The stonewall

Крім того, Фредді став хрещеним батьком її сина. І саме Мері музикант присвятив одну зі своїх найчуттєвіших пісень Love Of My Life. Остаточно свої імена в історію року гурт вписав після виходу пісень We Will Rock You та We Are the Champions у 1977 році. У вокальній партії We Are The Champions є дуже високі ноти.

Тому, на концертах Фредді Мерк'юрі часто віддавав найважчі шматочки барабанщику Роджеру Тейлору з високим голосом. А пісня We Will Rock You стала основним елементом спортивних подій у всьому світі як гімн стадіону, через її простий ритм.

Хіт для кота та звістка про хворобу

Сам Фредді дуже обожнював тварин, а особливо котів. У його будинку завжди жили пухнасті вихованці. Коли хтось із них помирав, Мерк'юрі плакав, адже він вважав котів членами своєї сім'ї.

Наприкінці свого життя він написав пісню Delilah, яку присвятив своїй улюбленій кішці. Останнім хітом, який вийшов за життя Фредді Мерк'юрі стала пісня The Show Must Go On. Пісню записали у 1990 році. В 1991 році Мерк'юрі підтвердив публічно, що хворий на СНІД. Того ж року він і помер. Тому він ніколи не виконував цю пісню наживо на сцені.

Що було після смерті соліста

Після смерті Мерк'юрі, гурт майже припинив свою діяльність. В 1997 році бас-гітарист Джон Дікон взагалі пішов з шоу-бізнесу. А Браян Мей і Роджер Тейлор продовжили історію гурту під назвою Queen+. Де замість солістів виступали відомі співаки. Спочатку це був Пол Роджерс. Зараз пісні у Queen виконує Адам Ламберт.