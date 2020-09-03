Легендарний французький дует Telepopmusik, що був номінований на Греммі, зняв кліп на свою нову композицію Dreams. У відео використані рідкісні кадри з українських архівів, де показано Чорнобиль.

Трек Dreams став титульним релізом нового альбому гурту. Музиканти мали понад 10-річну творчу перерву, а тепер знову порадують шанувальників своїми піснями. Зокрема, презентований хіт також є частиною проєкту "Звуки Чорнобиля" – пише OBOZREVATEL.

Читайте також І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського в мемах та коубах

Після тріумфу мінісеріалу HBO "Чорнобиль" все більше людей стало цікавитися аварією на ЧАЕС. Проте інколи шанувальники стрічки забувають, що Чорнобиль – це, насамперед, велика трагедія, яка назавжди залишила свій слід в історії. Саме тому Telepopmusik вирішили відслідкувати історію Прип'яті до, під час і після аварії.

У кліпі дует використав рідкісні кадри, які були взяті з українських архівів. На них видно, як змінювалася теперішня Зона відчуження.

Ми були з Крістофом (учасник гурту Telepopmusik – LifeStyle 24) в Чорнобилі ще в 2018 році, його тоді вразила Зона відчуження і наш проєкт ARTEFACT. Мені дуже приємно, що його враження знайшли вихід в новій роботі легендарних Telepopmusik ще і в головному треку альбому, першому за 10 років,

– розповів Валерій Коршунов – автор ARTEFACT.

Telepopmusik – Dreams: дивіться відео онлайн

Що відомо про Telepopmusik?

Telepopmusik – французьке трип-хоп-тріо, яке було утворене в 1998 році. Дебютний альбом музиканти презентували в 2001 році, а наступний – в 2005 році. Колектив мав 10-річну перерву, проте вже 25 вересня презентує альбом "Звуки Чорнобиля", до якого увійдуть 10 композицій. Авторами хітів є як українські, так і міжнародні артисти.