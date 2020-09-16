Після скасування книжкового ярмарку на "Форумі видавців" у Львові" усі літературні події також довелось перенести в режим онлайн. Сьогодні, 16 вересня, офіційно стартує BookForum, тому пропонуємо переглянути, що чекає на прихильників фестивалю.

27 Львівський міжнародний BookForum триватиме з 16 по 20 вересня та охопить 137 онлайн-подій, 31 тематичний кластер і спецпроєкт. Щодо гостей фестивалю, то до літературних обговорень дали згоду долучитись понад 300 учасників, серед них – 23 іноземних автори з 5 континентів. Про це повідомили організатори події на своїй фейбук-сторінці.

До слова Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" у 2020 році скасували

Фокусною темою заходу стала "Перепис населення: знати, хто ми є", де кураторкою виступила літературознавиця і критикиня Ganna Uliura. Почесною гостею "Форуму видавців" стала американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Щодо інших спеціальних гостей, то до онлайн-подій долучаться: мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс і британський письменник Пітер Померанцев.

Усі трансляції фестивалю будуть доступні безкоштовно на головному сайті BookForum. Щоб послухати окреме обговорення, потрібно лише в зазначену годину обрати її у списку перелічених. ⠀



"Форум Видавців 2020" проходитиме онлайн / Facebook / @Форум Видавців