Голлівудські режисери часто черпають ідеї для нових проєктів із життя. І політичні ігри тут завжди користувались великою популярністю. Особливо, якщо мова йде про брудні ігри в час виборів.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Напередодні цієї дати 24 канал пропонує переглянути найкращі фільми про політику, зняті за реальними подіями.

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10 фільмів про політику та вибори

"Брекзит"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – історична драма

Референдум у Великій Британії, що стався у 2016 році, був однією з найгучніших політичних подій світу. Чимало представників уряду не вірили, що британці підтримають вихід країни з Євросоюзу. Однак майстерна робота політика і лобіста Домініка Каммінгса перевершила всі очікування його противників. Як йому вдалось досягнути неймовірного результату – глядачі будуть вражені, переглянувши фільм "Брекзит".

Цікаво, що у стрічці знявся знаменитий красень Бенедикт Камбербетч. Та актор змінився до невпізнання, аби більш точно постати в образі Домініка Каммінгса.

Фільм "Брекзит": дивіться відео трейлеру

"Влада"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,2

Жанр – драма

Це історія знаменитого американського політика Діка Чейні, який був при владі 20 років. У світі, де правлять гроші та впливові зв'язки, він вправно обирав стратегії і робив все, щоб втілити свої ідеї. І саме завдяки своєму розуму Дік Чейні зумів не просто увійти в історію США, як найвпливовіший віцепрезидент, але й змінити хід подій, коли главою держави був Джордж Буш-молодший.

У 2001 році, коли терористи зруйнували Вежі-близнюки, саме Дік Чейні взяв все у свої руки. Холоднокровно і без вагань він керував антитерористичною операцією та показав міць держави.

Фільм "Влада": дивіться відео трейлеру

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"Темні часи"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Жанр – біографічна драма, воєнний фільм

Оскароносний фільм "Темні часи" розповідає про знаменитого прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Одразу після призначення на посаду, він починає діяти рішуче, не піддаючись на провокації та поради колег. І робота Черчилля була далеко нелегкою, адже йому складно було дати відсіч ворогу в часи Другої світової війни та приймати рішення, від яких залежали долі мільйонів британців. До всього прем'єр-міністр боровся і в межах держави, намагаючись ліквідувати розлад в уряді.

Фільм "Темні часи": дивіться відео трейлеру

"Вотерґейт: Падіння Білого дому"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – історична драма

Політична стрічка "Вотерґейт: Падіння Білого дому" розповідає про події, що відбулись у США у 1970-их роках. У штабі кандидата від Демократичної партії встановили апаратуру для прослуховування. І сталось це одразу перед виборами, щоб використати всі дані проти опонентів. Керівництво ФБР прагне закрити цю скандальну справу якнайшвидше та відвести увагу від розслідування. Та шпигун з досвідом Марк Фелт розуміє, що це просто ліквідація інформації. Він починає зливати дані пресі, що шкодить кампанія Річарда Ніксона та розкриває знаменитий Вотергейтський скандал.

Більш детально тему цього скандалу описали у стрічці "Уся королівська рать", що вийшов на екрани у 2006 році.

Фільм "Вотерґейт: Падіння Білого дому": дивіться відео трейлеру

"Лінкольн"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – біографічна, історична драма

Оскароносний фільм "Лінкольн" розповідає про американського Президента, який незадовго до смерті береться за вирішення найскладніших питань в США. Глава держави робить все, щоб закінчити Громадянську війну, а також просуває на голосування поправку, яка скасовує рабство. І навіть в час, коли в його сили ніхто не вірить, а сім'я переживає чергову кризу, Авраам Лінкольн не має наміру складати руки.

Фільм "Лінкольн": дивіться відео трейлеру

"Березневі іди"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,1

Жанр – політична драма

Стрічка розповідає про реальні події 2004 року. У США тривала передвиборча гонитва, в якій молодий консультант Стівен Маєрс зіграв не останню роль. Він вважає губернатора Майка Морріса – ідеальним кандидатом на пост президента. Та в ході кампанії Стівен допускає фатальну помилку, здатну назавжди зруйнувати його кар'єру.

Фільм "Березневі іди": дивіться відео трейлеру

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"Залізна леді"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – історична драма

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка б не знала про Маргарет Тетчер. Жінка посіла крісло прем'єр-міністра Великої Британії та через свою непохитну політичну позицію отримала прізвисько "Залізна леді". Головною відмінністю Маргарет Тетчер від інших політиків було те, що вона доводила почате до кінця та не давала марних обіцянок. Однак відкритість і ствердність не завжди допомагають: за час кар'єри політик нажила як друзів, так і ворогів.

Стрічка покаже, як жінка може приймати стратегічні рішення, вирішуючи долю країни, оцінювати всі ризики та при цьому залишатись справжньою леді.

Фільм "Залізна леді": дивіться відео трейлеру

"Король говорить!"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – історична драма, комедія

Ця драма суттєво відрізняється від всіх інших стрічок політичної добірки, бо головний акцент тут зміщений не на владу, а на людину. Фільм розповідає про короля Георга VІ, який після смерті батька та відмови від престолу брата, мусить рятувати монархію. Та єдиною його проблемою є невміння говорити. Чоловік завжди заїкається, через що виглядає невпевнено. Тому Георгу VІ потрібно якнайшвидше позбутись вади мови, а допоможе йому це зробити експериментатор Ліонель.

Фільм "Король говорить!": дивіться відео трейлеру

"Фрост проти Ніксона"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – історична драма

Драма "Фрост проти Ніксона" продовжує тему Вотергейтського скандалу. За 4 роки після відставки Річард Ніксон вирішує дати ексклюзивне інтерв'ю британському телеведучому Девіду Фросту. Мільйони людей у всьому світі чекають на політичне викриття, однак бесіда йде зовсім не за планом та перетворюється на інтелектуальні баталії та гру з фактами.

Фільм "Фрост проти Ніксона": дивіться відео трейлеру

"Війна Чарлі Вілсона"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – історична драма

Американський конгресмен Чарлі Вілсон живе безтурботним життям, насолоджуючись ласкою жінок та алкоголем. Однак новини про війну в Афганістані та зустріч з активісткою Джоанн все змінюють. Політик вирушає в табір біженців, щоб побачити жахіття війни. Відтоді Чарлі переймається проблемами опозиції та бере все у свої руки.

Фільм "Війна Чарлі Вілсона": дивіться відео трейлеру

Місцеві вибори в Україні 2020

Голосування за депутатів до місцевих рад та мерів відбудеться 25 жовтня 2020 року. Через пандемію коронавірусу процедуру волевиявлення підкоригували, відповідно до порад ВООЗ.

Правила, яких потрібно дотримуватись у час виборів:

На вході до виборчих дільниць встановлять дезінфектори та розмітку, яка допоможе українцям зберігати соціальну дистанцію.

Людям наполегливо рекомендують носити медичні маски. Ті, в кого не буде цього карантинного аксесуара, можуть понести адміністративне покарання.

Представники виборчих дільниць будуть дезінфікувати поверхні. Також виборцям радять прийти зі своїми ручками, щоб заповнити бюлетені.

Ті українці, які перебувають на лікуванні, теж зможуть проголосувати. Для цього їм необхідно передати відповідну заяву до 20:00 23 жовтня. До документа слід прикріпити витяг з реєстру медичних записів. У день виборів до таких українців приїжджатиме мобільна бригада, яка привезе бюлетені та доправить їх на виборчу дільницю.

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