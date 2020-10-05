Голлівудський актор Раян Рейнольдс привернув увагу прихильників до комедії за його участю. До фільму "Персонаж" (Free Guу) він опублікував новий трейлер та назвав дату виходу кінострічки на екран.

Прем'єра комедії "Персонаж" запланована на 11 грудня 2020 року, передає 24 канал. Наразі це остаточна дата, яку автори фільму не мають наміру змінювати.

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А щоб підігріти цікавість глядачів до новинки кіно, у мережі опублікували новий трейлер, який показав, як люди з реальною світу живуть у віртуальних відеоіграх. Окрім цього, у новому ролику видно, що головний герой, якого зіграв Раян Рейнольдс об'єднує всіх у боротьбі проти розробників, які прагнуть знищити його весь світ.

Дивіться новий трейлер до фільму "Персонаж": відео

Що відомо про фільм "Персонаж"

У центрі сюжету нової комедії "Персонаж" – історія звичайного американця Гая. Він працює касиром у великому банку та живе за своєрідним графіком, який не передбачає якихось несподіванок. Та одного дня його банк грабують 17 разів поспіль, тоді Гай розуміє, що все життя – це всього лише спланована кимось відеогра, в якій він виконує другорядну роль.

Віртуальний світ дає можливість персонажам робити все, що заманеться. Попри таку пропозицію Гай планує вирватись з гри і звільнити всіх від цієї віртуальної реальності. Та навіть порятунок світу Раян Рейнольдс з режисером Шоном Леві перетворили на комедію, від якої неможливо втримати сміх.

Головні ролі у фільмі отримали:

Раян Рейнольдс

Тайка Вайтіті

Джоді Комер

Джо Кірі

Ліл Релл Говері

Уткарш Амбудкар

Дивіться трейлер до фільму "Персонаж": відео українською