31 жовтня у світі відзначають одне з наймістичніших свят року – Геловін. І, щоб вечір був більш моторошним, режисер Квентін Тарантіно назвав фільм жахів, який ідеально для цього підійде.

Квентін Тарантіно не любить давати оцінки своїм колегам, однак часто дає рекомендації глядачам для перегляду. Запеклий любитель кіно не оминув увагою і свято Геловіну, тому в коментарі Entertainment Weekly назвав особливий хорор, що ідеально підійде для цього вечора.

Для фанатів хорорів Моторошні фільми жахів, створені за реальними подіями

За словами культового режисера, однією з його улюблених стрічок є "Диявол відрахував п'ять" 1974 року. Квентін Тарантіно зізнався, що давно чув про цей хорор, оскільки його транслювали в автокінотеатрах.

Нарешті я подивився фільм і подумав: "Вау, це круто"… Лейф Гаррет – лідер цих дітей-вбивць. І Лейф Гарретт чудово зіграв свою роль. Фільм приголомшливий і досить божевільний, але це і робить його відмінним, – поділився Квентін Тарантіно.

Що відомо про фільм "Диявол відрахував п'ять"

Стрічка розповідає моторошну історію про вихованців психіатричної лікарні, які з медсестрами переїжджають до нового закладу в Каліфорнії. Дорогою автобус потрапляє у жахливу автокатастрофу, в якій вижити вдалось всього п'ятьом. Після цього діти об'єднуються, щоб по черзі вбити всіх відпочивальників курортного комплексу, які прихистили неповнолітніх. І на глядачів чекають справді моторошні кадри, від яких холоне кров.

Екранізували моторошний сюжет режисери Шейн Макгрегор та Девід Шелдон.

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