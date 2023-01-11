Вирізи на талії в сукні – тренд весни, який показує француженка Жюлі Феррері: модні фото
Джерело:інстаграм Жюлі Феррері
Французька інфлюенсерка вміє дивувати своїх прихильників бездоганними образами. Модниця опублікувала нові кадри в сукні з вирізами, яка досі не здає своїх позицій і буде трендовою навесні 2023 року.
Жюлі Феррері – архітекторка з міста Аяччо, що на Корсиці. Нещодавно інфлюенсерка відправилася в Мадрид. В місто вже завітала справжня весна, тож модниця скористалася нагодою та вигуляла аутфіт для сонячного дня.
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Інстаграм-сторінка Жюлі Феррері переповнена стильними образами, які можна легко повторити. Її особистий профіль – клондайк модних образів для будь-яких подій – дня народження чи прогулянок з друзями.
Жюлі одягнула розкішну довгу сукню чорного кольору з вирізами на талії. Плаття оздоблене білими краями, підкреслюючи його витонченість. Сукні з вирізами будуть особливо популярні у весняно-літній сезон. Вони не покидають трендів вже кілька років та будуть такими ж актуальними, як раніше.
Зверху знаменитість одягнула кремовий тренч з чорним оздобленням. Модниця довершила розкішний аутфіт чорними туфлями на підборах. До розкішного образу Жюлі Феррері підібрала чорну класичну сумку. Волосся архітекторка зібрала у пучок та одягнула сонцезахисні окуляри.
Стильний образ Жюлі Феррері / Фото з Instagram