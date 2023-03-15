5 жінок-модниць, яким понад 50 років: вражаючі образи, від яких ви не зможете відірватися

Лідери думок, чиї профілі збирають величезну армію прихильників зі всього світу, вже давно є провідниками моди. Ними надихаються та захоплюються модниці. Свою нішу серед молодих інфлюенсерів в інстаграмі зайняли гранфлюенсері, які просто вражають своїм неповторним стилем.

Гранфлюенсерами називають людей, які опанували мистецтво ведення соцмереж. До цієї ланди відносяться люди, яким понад 50 років, і вони є лідерами громадської думки.

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Ці жінки ведуть інстаграм-сторінки, на які підписані сотні тисяч прихильників. Часто у дописах вони діляться своїми стильними образами, показують як проводять свій вільний час та діляться модними секретами.

Гранфлюенсери вже давно порушили всі стереотипи та доводять, що жінки в пенсійному віці можуть виглядати стильно та привабливо. Вони можуть одягати вбрання, яке забажають, робити ефектні макіяжі, створювати цікаві зачіски та жити повноцінним життям без обмежень. Їм у жодному разі не підвладний вік, а старості вони не бояться, оскільки для них вона така ж чудова, як молодість.

Рената Яздзик

Польська інфлюенсерка Рената Яздзик може дати фору будь-яким молодим інфлюенсерка. Вона ретельно стежить за модою, тож створює цікаві образи з трендовими елементами гардероба. Жінка любить додати родзинки своїм образам, тож обирає незвичні аксесуари, сумки чи взуття.

Мел Кобаяші

Ванкуверська художниця здобула популярність в колі інфлюесерів завдяки своїй аристократичності та небоязні до експериментів. Вона обожнює яскраві кольори, розкішні зачіски та елегантний макіяж. Її основною фішкою є круглі окуляри.

Софі Фонтанель

Fashion-критик Софі Фортанель все життя обожнювала чорний колір, а тепер не уявляє своє життя без яскравих кольорів.

Лін Слейтер

Професорка соціології Фортхемського університету у сферу моди потрапила випадково. Одного разу streetstyle-фотографи прийняли її за редактора моди. Її світлини розлетілися мережею, тож жінка вмить здобула популярність. Зараз за її інстаграм-сторінкою стежить 700 тисяч людей, а її образи досі залишаються просто бездоганними.

Гріс Ганем

Мікробіолог за освітою, особистий тренер по професії та ікона стилю за покликанням, модниця Гріс Ганем обожнює створювати мікс різних фактур та виділятися серед натовпу. Її виходи неможливо оминути увагою.