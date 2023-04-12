Костюмний жилет – тренд весни: стильні образи від зірок стрітстайлу

Костюмний жилет знову повертається в моду, тож він може стати вигідною інвестицією у ваш гардероб. Він додасть вашому образу вишуканий та максимально охайний зовнішній вигляд навіть з мінімальним зусиллям.

Якщо ви тяжієте до ділового стилю, то знайдете для себе цієї весни бездоганну річ – костюмний жилет. Зірки стрітстайлу радять звернути на нього увагу, оскільки він вже підкорив модниць зі всього світу.

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Все частіше на просторах інтернету з’являються костюми-трійки з жилетом, жакетом і штанами. У теплий сезон костюмна жилетка стане гарною альтернативою в теплий сезон.

Костюмні жилети вже полюбили зірки всього світу – від Кейт Мосс і Белли Хадід до Тейло Свіфт і Маріон Котіяр. Такі костюмні жилети добре стилізувати зі штанами палаццо різних кольорів, зі спідницями в складку у стилі преппі, з блузами чи білими базовими футболками.

Щодо взуття, то такі жилети гарно поєднуються з масивними лоферами, балетками, кросівками чи туфлями на підборах.

Знаменитості обирають чорні жилети, які поєднують зі штанами в тон, або ж жилети в смужку, доповнюючи їх палаццо.

У колекціях брендів весна-літо 2023 року представлені десятки варіантів стилізації костюмних жилетів. Втім ефектні аутфіти ви можете підгледіти в самих зірок стрітстайлу, які демонструють вишукані аутфіти, що варті вашої уваги.



Костюмний жилет – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Костюмний жилет – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Костюмний жилет – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Костюмний жилет – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Костюмний жилет – тренд весни 2023 / Фото з Vogue