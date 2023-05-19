Зендея повторила культовий образ принцеси Діани у чорній сукні: вражаюча схожість

Принцеса Діана була справжньою іконою стилю. Її образи досі люблять повторювати, а стилісти неодноразово звертаються до виходів леді Ді. Співачка та акторка Зендея вирішила повторити образ знаменитості та одягнула чорну сукню "помсти".

У Венеції пройшла презентація нової колекції ювелірних прикрас Bulgari. До зірок з А-списку увійшла співачка та зірка серіалу "Ейфорія" Зендея, яка вже кілька років є амбасадоркою бренду.

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26-річна зірка завжди підходить скрупульозно до вибору вбрання на червоних доріжках, тож цього разу також підібрала для себе вражаючий аутфіт.

Зендея одягнула довгу чорну сукню "русалку" з оксамиту від бренду Richard Quinn. Сукня оздоблена глибоким декольте, відкритими плечима та шлейфом "риб’ячий хвіст".



Зендея в неймовірній оксамитовій сукні у Венеції / Фото з Instagram

Спочатку користувачі в мережі помітили схожість обрузу Зендеї з сукнею "помсти" принцеси Діани, оскільки верхня частина була неабияк ідентичною до сукня леді Ді.



Легендарна сукня "помсти" леді Діани / Фото з Pinterest

Втім згодом прихильники побачили ще одну схожість з платтям знаменитості. Ймовірно, Зендея повторила культовий вихід леді Ді у чорній сукні довжини максі, в якій вона танцювала з Джоном Траволтою у 1985 році.



Принцеса Діана в чорній сукні / Фото з Pinterest

Саме такі оголені плечі та шия дали можливість Зендеї повністю продемонструвати розкішне дорогоцінне кольє від Bulgari зі звивистою змією та жовтими діамантами. Саме таким модним трюком скористалася принцеса Діана, яка доповнила чорну сукню масивним кількаярусним кольє з перлин та кулона.



Зендея в неймовірній оксамитовій сукні у Венеції / Фото з Vogue