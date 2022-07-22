Це був сюрприз, – Зеленська пояснила, як вони з Байден з'явилися в синьо-жовтих туфлях

У рамках свого візиту до США Олена Зеленська зустрілася з подружжям Байденів у Білому домі. Цей вихід досі обговорюють усі соцмережі, адже перші леді взули туфлі в кольорах українського прапора. Як з'ясувалося, це збіг, вони не домовлялися.

До візиту першої леді України у США президентська пара підготувалася ретельно. Біля Білого дому Олені Зеленській вручили букет соняхів з синьо-жовтою стрічкою, а з Джилл Байден у них склався look у кольорах українського прапора.

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Чому Зеленська та Байден з'явилися в синьо-жовтих туфлях

Дружина президента запевняє, що ані вона, ані протоколи не домовлялися про колір взуття, це сталося випадково. Вона патріотично скомбінувала блідо-жовту сукню від Лілії Літковської з блакитними туфлями-човниками, а Джилл Байден обрала жовті. Очевидно, теж зважаючи на українську символіку.

Ми з нею були також приємно здивовані. Це був для нас обох приємний сюрприз. Протоколи не можуть про це домовлятися. Це поза протоколом – домовлятися про вбрання. Мені здається, що вона, мабуть, знала, що якщо одягне щось з наших кольорів, це буде мені буде приємно, а я, як представниця України, хотіла вдягнути українські кольори,

– припускає Олена Зеленська.

Перша леді України переконана, що в такий спосіб Джилл Байден вкотре публічно продемонструвала свою підтримку, зробила приємно всьому нашому народу.

"Це ще раз додає, що дружба існує, і що вони дійсно нас підтримують. Вони хотіли зробити нам приємно", – каже Зеленська.

Олена Зеленська та Джилл Байден у синьо-жовтих туфлях / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська та Джилл Байден у синьо-жовтих туфлях / Фото з інстаграму першої леді України

Дивіться, як це було

У Білому домі Олену Зеленську Байдени приймали у вівторок, 19 липня. Подружжя організувало зустріч з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, другим джентльменом Дугласом Емгоффом і приватну бесіду з Джилл Байден, яка і запросила першу леді до США.

"Зазвичай вважається, що у подружжів перших осіб – лише гуманітарні завдання. Та війна показала – це не так. Наша сила не така вже й "м'яка". Ми багато можемо, тим паче разом", – писала Зеленська в інстаграмі, а після цього потужно виступила у Конгресі США й попросила ще більше зброї.