Тренд з тік току – Vanilla girl: головні поради, як стильно одягнутися восени

Тік ток завжди тішить модниць цікавими трендами, тож в осінню пору з’явився новий стилістичний напрямок – Vanilla girl. До цієї естетики входять світлі кольори одягу, затишний верхній одяг та цікаві аксесуари.

Тенденція щодо цього вбрання – не нова, пише 24 Канал. Кожного року модниці з різних країн демонструють свої комфортні осінні образи, дивлячись на які так і хочеться придбати у книгарні нову книгу та забігти в улюблену кав’ярню на какао з маршмелоу.

До теми Тренди моди з тік току: що треба знати про old money, cozy girl і vanilla girl

Втім, лише цього року стиль вбрання отримав свою назву Vanilla girl. Головну роль у цьому напрямку відіграють кольори – вбрання мають бути переважно молочних, кремових та бежевих тонів. Ніякі яскраві відтінки чи чорний колір сюди не пасуватиме, якщо це не взуття чи сумка.

До головної бази вбрання естетики Vanilla girl входить кашеміровий светр, утеплена водолазка з горловиною, милий кардиган з акцентними ґудзиками, трикотажні штани, угги, довгі шарфи та верхній одяг відтінку вершкового масла або ж бежевих тонів.

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Монохромні образи цього року є доволі популярними, тож створюйте такі аутфіти і ви зовсім не прогадаєте. Модниці все частіше хочуть виглядати не лише стильно, але й комфортно, тож ви можете помітити багато образів дівчат, які складаються із базових речей, які є в гардеробі кожної з нас.

А ще важливою складовою естетики Vanilla girl є бантики – об’ємні чи мінімалістичні зі стрічки. Прикріплюйте їх на хвіст внизу чи довершуйте бантом косичку. Все залежить від ваших вподобань.

Також не забувайте про шапки, хутряні панами та шарфи з рукавими. У холодні листопадові дні ці речі стануть вам у нагоді.



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильні образи в естетиці Vanilla girl / Фото Pinterest