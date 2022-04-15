Засновник бренду Riot Division Олег Мороз служить в ЗСУ: команда допомагає військовим

Засновник бренду Олег Мороз служить у лавах ЗСУ, а от інша частина команди залучена в проєктах "Київ Волонтерський".

З перших днів повномасштабної війни в Україні бренд технологічнго одягу активно підтримує українську армію.

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Війна забрала в команди можливість надсилати замовлення по Україні та за кордон, тож концепт-стор Riot Division у Києві не припиняв роботи та в перші тижні безкоштовно роздавав речі військовим, теробороні й волонтерам.

Загалом одягу роздали на понад 1 мільйон гривень. Також український бренд розробив лінійку ременів, які відправили на фронт. Засновник бренду Олег Морозов вступив до лав ЗСУ. Тепер він також бореться за нашу свободу та виборює перемогу.



Засновник бренду Олег Морозов / Фото з Ain Business

Rонцепція бренду спирається на форму англосаксонської армії 1960-1980 років. Речі від Riot Division завжди мали успіх серед працівників збройних сил, служби безпеки, добровольчих батальйонів.

"Половина колективу пішла в ТРО або волонтерила в Києві. Ніхто не думав про роботу. Після місяця війни продавець-консультант сказав, що треба приходити до тями і повертатися до робочого ритму. Плюс весь цей час прихильники бренду щось у нас купували. Із них багато військових і тероборонців, які спершу отримали одяг за так, а потім телефонували і пропонували заплатити. Ми відмовлялися", – розповідає бренд-стратег Riot Division Платон Осадчий.



Платон у концепт-сторі в перші дні війни / Фото з Ain Business

Планот розповідає, що у них завжди була знижка 50% клієнтам з посвідченням учасника бойових дій. Відтепер вона діє на рятувальників ДСНС, парамедиків і всіх, хто обороняє країну.

"Продавець-консультант і його дружина їздять на велосипедах у магазин, і він працює з 12 до 17 щодня, крім днів посиленої комендантської години. Приміщення ми орендуємо. Велика повага власникам, які дозволили поки не платити оренду, тільки по можливості покривати комуналку", – розповідає Платон Осадчий.

Шити одяг в умовах війни доволі складно. Бренд-стратег розповідає, що залишків тканин залишилося мало, а виробництва, які були в зоні бойових дій припинили свою діяльність. Та попри все бренд починає рух на відновлення виробництва.



Бренд Riot Division спеціалізується на технологічному вбранні / Фото з інстаграму