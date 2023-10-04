Як додати восени кольорові речі в свої образи: безпрограшні приклади, які варті вашої уваги

Всі ми знаємо, що червоний – хіт сезону, втім не лише цей колір можна застосовувати у своїх осінніх аутфітах.

Якщо ви хочете додати яскравості монотонним осіннім кольорам, які здебільшого складаються з чорного, сірого та коричневого кольору, то радимо придивитися до образів бельгійської модниці, яка демонструє на собі красиві аутфіти, які вже можна повторювати на собі.

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Якщо ви вже склали свої базові образи на осінь, то все що вам залишається – додати кілька кольорових акцентів. Це можуть бути головні речі у вашому гардеробі, такі як верхній одяг – куртки чи пальта, або ж аксесуари – шапка, шарф, рукавиці чи сумка.

Модна блогерка поєднує жовту стьобану куртку із зеленим шарфом, до помаранчевого светра підбирає шкарпетки в тон, стилізує класичне пальто із зеленою бейсболкою.



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb

У тренді також залишається відтінок металік, тож інфлюенсерка залюбки поєднала металізовані лофери зі сріблястою сумкою. Також вона одягнула металізовані туфлі на підборах разом із сумкою-шопером.



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb

Модниця не боїться експериментів, тож сміливо одягнула довге леопардове пальто, яке не лише поєднала з червоним шарфом, але й доповнила червоними балетками та зеленою сумкою.



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb

Сірий total look дівчина довершила салатовим шарфом, а синє вкорочене пальто доповнює денімовою блакитною кепкою.



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb



Осінні образи з яскравими кольорами / Фото інстаграм @tinvcb