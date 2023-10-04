Осіннє вбрання, яке ніколи не вийде з моди: 5 речей, які варто придбати

З року в рік мода міняється, але разом з цим актуальними залишаються речі, які непідвладні часу. Вони продовжують домінувати, тож без них неможливо обійтися восени.

Зверніть увагу на речі, які стануть чудовим доповненням до ваших образів, пише 24 Канал. Один із найкращих способів здійснювати розумні та довгострокові покупки – обирати речі нейтральних кольорів, або те вбрання, яке вам точно знадобиться багато разів.

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Довга спідниця

Раніше мініспідниці – були мастхевом літнього сезону, а от довгі спідниці тепер мають всі шанси залишитися в осінньому гардеробі. Завдяки своїй довжині, в них ми почуваємо себе комфортно, а ще можемо створювати красиві образи з лоферами та чоботами на підборах.



Модні речі на осінь, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Трикотажна сукня

Теплі сукні з трикотажу займають особливе місце в нашому гардеробі. Обирайте плаття довжини міді на довгий рукав, яке ви зможете носити в осінньо-зимовий сезон, поєднуючи з пальтом чи дублянкою.



Модні речі на осінь, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Водолазка

Ще трошки і всі ми будемо одягати теплі світшоти, светри і водолазки. Остання річ ідеально поєднається з класичними речима – спідницею-олівцем, спідницею зі шкіри чи штанами палаццо.



Модні речі на осінь, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Жакет

Ця річ однозначно не вийде з моди. Саме восени ми найчастіше одягаємо жакети, які заміняють нам верхній одяг, коли надворі ще досить тепло. Для багатошарового виходу, одягайте зверху на жакет светр, щоб додати образу стилю.



Модні речі на осінь, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Лофери

Це взуття останнім часом стало особливо стильним завдяки модним інфлюенсеркам, які поєднують лофери зі шкарпетками та спідницями в складку. Вони гарно пасують до тренчів та пальт, тож не пропустіть можливості додати це стильне взуття до свого гардероба.



Модні речі на осінь, які не виходять з моди / Фото Pinterest