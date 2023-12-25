Уникайте цих кольорів: що категорично забороняється одягати Стрільцям на Новий рік

Готуюсь до Нового року ми прислухаємося до порад астрологів, щоб приміряти вбрання тих кольорів, які подобаються тотемній тварині – Зеленому Дерев’яному Драконові.

Щоб залучити у своє життя благополуччя, багатство та щасливі моменти Стрільцям варто зустрічати Новий рік у білому, золотистому, персиковому, жовтому та зеленому кольорі.

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Для того, щоб господар року був ще більше прихильним до вас – не забувайте доповнювати образ сріблястими чи золотими прикрасами.

Однак, треба й знати, які кольори не подобаються Драконові. Щоб не наражати себе на неприємності в Новому році – відмовтеся від темних кольорів – чорного чи коричневого. Дракон не дуже любить такі відтінки, тому краще обирати для себе в новорічну ніч щось світле.

Не варто одягати чорні сукі, комбінезони чи костюми. А якщо ви таки хочете зробити ставку на класику, то додайте до такого вбрання інших кольорів – білу блузі, світле взуття чи мерехтливі аксесуари чи зробіть яскрвий макіяж з акцентом на червоні губи.

Червоний колір символізує зростання, розвиток, везіння та енергію життя. Золотий – це колір багатства, процвітання та успіху, а зелений – символ свіжості, чистоти, здоров’я та зростання. Орієнтуйтеся на ці кольори та обирайте для себе відповідне вбрання.

Стрільцям не варто зустрічати Новий рік наодинці. Навіть, якщо ви не дуже хочете гучної компанії – відправтеся в гості до друзів чи зустріньте свято з рідними та близькими. Таким чином ви залучите в життя багато цікавих моментів та нових знайомств у 2024 році.