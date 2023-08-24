Складаємо гардероб на осінь: 7 базових речей, які вам необхідні в новому сезоні

Щоб ви могли створити восени чимало стильних образів, вам варто мати у своєму гардеробі капсулу осіннього вбрання, яка і буде складати основу ваших образів.

Почніть додавати у свій осінній гардероб мінімалістичне вбрання нейтральних тонів, яке має добре поєднуватися між собою. Робіть акцент на посадку речей, крій та якість.

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Обираючи вбрання на осінь, пам’ятайте, що більшість речей, які входять до списку трендів є короткотривалими, тож віддавайте перевагу тому одягу та взуттю, що буде вас тішити не один сезон.

Лонгслів

Варто додати до своїх образів цей простий елемент гардероба, оскільки він вдало поєднується з будь-яким низом – джинсами, штанами, джогерами чи спідницями.

Сорочка

Сорочка належить до базового елемента гардероба. Робіть ставку на білий та блакитний колір, які входять до списку найпопулярніших. Також звертайте увагу на сорочки в коричневих, кремових та чорних тонах.

Джинси

Уявити свій гардероб без джинсів неможливо, саме тому радимо вам придбати класичні mom-джинси, які гарно сідають по фігурі та видовжують силует. Головне, щоб ваші джинси чудово поєднувалися з різним взуттям – балетками, кросівками чи чобітьми.

Жакет

Мода на жакети буде завжди, тому варто додати до свого гардероба одну якісну річ, яка прослужить вам багато років. Восени робіть ставку на чорний, сірий та шоколадний колір, який гарно поєднається з чорними шкіряними штанами чи джинсами.

Светр

З першими осінніми холодами светр нам буде вкрай необхідним. Щоб образ не виглядав занадто просто – додавайте аксесуари: годинник, персні, браслети та кафи з сережками. Придивіться до светрів червоного кольору, який буде дуже популярним восени.

Чоботи

Обирайте на осінь чоботи до колін з гострим чи квадратним носком. Можете робити ставку на підбори, або ж на плоску ходу. Головне, аби вам було в чоботах зручно. Що не менш важливо – вони мають пасувати до більшості ваших образів.

Тренч

Без цього верхнього одягу важко уявити початок осені. Обирайте фасон прямого крою та нижче колін, тоді ваш образ буде виглядати дорожче та стильніше.