Королівський синій – головний колір весни 2024: зверніть увагу на це вбрання

Весна цього року вражає кольорами у модній індустрії. Якщо вам здається, що найпопулярнішим кольором є червоний, то це не так, оскільки дизайнери прогнозують всю славу королівському синьому кольору.

Цей відтінок буде наступним після червоного та захопить світ моди. Його вже представили на подіумах модні бренди, тож розповідаємо, що саме можна додати до свого гардероба.

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Королівський синій додає вбранню сміливості та приголомшливості, а ще певної елегантності, яка приверне вашу увагу. Відтінок був презентований у всіх містах на Тижнях моди – від Нью-Йорка до Парижа та був включений в образи моделей з ніг до голови.

Лідером представлених речей у синьому кольорі став Джорджіо Армані. Його колекція буквально була переповнена відтінком. До свого вбрання синій додали такі модні бренди, як Loewe, Givenchy і Burberry. Вони представили футболку-поло, шовкову сукню та навіть верхній одяг в цьому кольорі – тренч та куртку.



Стильне вбрання у синьому кольорі / Фото L'officiel

Відтінок є багатофункціональним, тож ви можете додати у гардероб штани, шорти синього кольору, взуття чи сумки. Для того, щоб правильно поєднувати синій з іншими кольорами, треба добре розбиратися в колорблокінгу, тому радимо зосереджуватися на монохромі або ж просто поєднувати з базою – білим, молочним чи чорним кольором.



Красиве вбрання у синьому кольорі / Фото L'officiel

Незалежно від того, як ви застосуєте синій у своєму образі – зробите головним елементом чи додасте у вигляді аксесуара, колір неодмінно буде випромінювати вишуканість.