8 базових речей осені: гід головним вбранням, яке не виходить з моди

Осінь – це чудовий час, щоб оновити свій гардероб. У цю пору найбільше переважають базові речі, тож вам варто подбати про те, що у вашій шафі було вбрання першої необхідності.

Основу вашого гардероба мають складати речі, з яких ви можете скласти кілька образів, пише 24 Канал. Бажано не робити ставку на верхній одяг чи взуття, якщо у вашій уяві не складаються з ними безліч осінніх аутфітів.

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Модний секрет на осінь – нехай ваші речі будуть в одній базовій тональності. До сезонної палітри належить чорний, коричневий, сірий, молочний, кремовий чи відтінок camal. Іншим яскравим кольором теж є місце, втім нехай кістяк складають нейтральні відтінки.

Блакитна сорочка

Осінь – чудовий час для експериментів з багатошаровістю. Якщо дозволяє погода, носіть блакитну сорочку з майкою чи футболкою, а в холодніший час – з лонгслівом та водолазкою. Також блакитну сорочку можна застібнути на ґудзики та одягнути разом з жакетом.

Водолазка

Нехай у вашому гардеробі знайдеться місце для водолазки з натуральної тканини, яка зігріє вас в холодний день. Це універсальний та практичний одяг, який підійде під джинси, штани та спідницю.

Джинси

Варіантів носіння джинсів у нас завжди безліч, незалежно від пори року. Окрім багатьох трендових фасонів, нехай у вас будуть класичні Mom Jeans. Ця модель користувалася популярністю у 80-их та 90-их роках і досі не здає своїх позицій.

Штани палаццо

Завдяки особливості крою та високій посадці штани палаццо допомагають скорегувати недоліки та підкреслити переваги фігури. Поєднуйте їх восени з блузами, сорочками та красивими лонгслівами.

Трикотажне плаття

Короткі легкі сукні чи плаття з вирізами – це, звісно, красиво, втім восени варто зробити ставку на теплий варіант. До чобіт і пальта ідеально підійде трикотажна сукня довжини міді чи максі.

Шкіряна спідниця

Спідниця зі шкіри є особливо актуальною для осінного гардероба. Вона слугує доволі самостійним елементом вбрання в образі, тому додайте лише базовий верх та відповідне взуття.

Жакет

Для осені жакет є дуже важливим елементом гардероба. А все тому, що він чудово заміняє верхній одяг на кшталт бомбера, косухи чи тренча. Носіть жакет восени з базовим лонгслівом, а зверху накиньте для стильного образу светр.

Тренч

Одягайте тренч, коли температура восени буде опускатися нижче 15 градусів. Також цей верхній одяг чудово підходить для сирої погоди. Коли надворі буде вітряно і мороситиме дощ, у тренчі вам буде досить комфортно.