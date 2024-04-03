Сірий – тренд сезону: з чим носити цей колір, щоб образи вийшли бездоганними

Сірий колір у 2024 році буде одним з трендових, втім незалежно від тенденцій, для всіх це універсальний, елегантний та позачасовий вибір. Сірий входить в добірку ахроматичних кольорів разом з білим та чорним, які називають нейтральними.

Усі відтінки сірого виглядають неймовірно красиво та додають будь-якому образу збалансованого та приглушеного акценту. Колір чудово поєднується практично з усіма іншими відтінками.

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Fashion-експерти зібрали кілька стилістичних формул з сірим кольором, які ви сміливо можете носити навесні.

Сірий + рожевий

Таке романтичне поєднання вдало підкреслює переваги двох кольорів. Сірий відповідає за нейтральність, а рожевий додає цьому кольору енергії.



Модні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + чорний

А от поєднувати нейтральні кольори – це вершина елегантності. Відтінки сірого чудово стилізуються з чорним кольором.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + червоний

Без червоного цього року просто не обійтися, тому поєднання з сірим – сміливе та водночас елегантне. Ці два кольори точно потішать вас.



Красиві поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + коричневий

Ці два кольори чудово пасують для створення формальних образів. Вони не лише класичні, але й позачасові та добре працюють між собою з будь-яким одягом.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + білий

Білий чудово поєднується з сірим та додає образам життєвості та простоти. Маючи в гардеробі ці два кольори, у вас ніколи не виникне дилеми, що одягнути.



Актуальні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Судячи з багатьох чудових поєднань, сірий є синонімом шику. Цей колір подарує вам впевненість в собі. Не дивно, що на вулицях столиць моди всі відтінки сірого б’ють рекорди популярності. Навіть експерти з WGSN назвали сірий одним з ключових кольорів на 2024 і 2025 роки.