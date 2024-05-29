5 стильних образів на літо з різними штанами: найкраща добірка для модних дівчат

Влітку завжди хочеться стильно й красиво виглядати, та часом ідей для стилізацій немає жодних. Виправити ситуацію можна досить просто. Варто лише віднайти кілька різноманітних аутфітів завдяки змінному низу.

Якщо ви хочете урізноманітнити образи, а сукні та спідниці набриднули, не бійтеся робити ставку на штани та джинси. Вони теж ідеально підійдуть на теплу пору року, оскільки такі ж універсальні, як будь-яке інше вбрання.

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Правильно підібрані штани по фігурі можуть забезпечити нескінченну кількість образів, які легко змінюються з денних образів на вечірні. Щоб надихнутися цікавими образами, радимо звернути увагу на аутфіти модних дівчат, які приміряли на собі вбрання від легких штанів з льону до цупкого деніму.

Топ-бандо і білі штани

Ніщо так не додасть образу літньої родзинки, як відкритий топ та білосніжні штани. Поєднуйте такий образ з в’єтнамками чи сандалями та додавайте головний убір – капелюх чи бейсболку.

Сорочка і білі штани

Монохромні образи завжди виглядають бездоганно, втім радимо замість білої сорочки обрати блакитну в смужку. Ця річ додасть аутфіту вишуканості, а босоніжки на підборах довершать цю витриману елегантність.

Жилетка і джинси

До основних трендових речей на літо сміливо можна віднести жилетку. Вона досі така ж актуальна, як минулого сезону. Замість поєднання зі штанами, обирайте для себе широкі джинси та взуття на підборах.

Блуза і штани

На літо обирайте цікаву блузу в білого кольору та поєднуйте зі штанами кремового кольору. До такого образу можете обрати чорні сандалі та сумку.

Біла футболка і штани

Чорно-біла класика завжди залишатиметься в моді, тож створити такий look досить просто. Важливо лише підібрати до цих речей відповідне взуття та сумку.

Літні образи доповнюйте в’єтнамками, cандалями, балетками Мері Джейн чи трендовими варіантами з сітки. Для вишуканих образів обирайте босоніжки й туфлі. Якщо плануєте створити розслаблений аутфіт – приміряйте капелюх, панаму чи бейсболку.