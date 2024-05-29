Як носити влітку шорти-бермуди: ефектні приклади з подіумів

Шорти-бермуди на певний час увійшли в тінь, а тепер з новим розмахом повертаються в моду. Цього сезону подовжені шорти будуть конкурувати з мікрошортами. Якщо ж ви не готові до таких коротких варіантів, то далі розповімо, які ж бермуди варто обрати.

Такі шорти є просторими та комфортними та легко інтегруються у вечірні чи повсякденні образи. Довжина шортів до коліна все ще зберігає свої лідерські якості, тож радимо більше дізнатися, що запропонували нам цього сезону провідні бренди.

Дивіться також 5 стильних образів на літо з різними штанами: найкраща добірка для модних дівчат

Денімові бермуди

Шорти з деніму любить носити Гейлі Бібер та Белла Хадід. Вони підходять для спекотного літа чи демісезонного періоду. Для стилізації цих шортів потрібен лише короткий верх чи одяг на довгий рукав – лонсгліви або светри. Денімові бермуди мають назву джорти та залишаються фаворитами провідних fashion-брендів. У своїх колекціях шорти представили Valentino, Dries Van Noten та Dior.



Модні шорти на літо 2024 / Фото L'officiel

Елегантні відтінки

Якщо ви шукаєте на літо щось класичне та елегантне, то обирайте бермуди з костюмного матеріалу в нейтральних відтінках. У Jil Sander ставка була зроблена на білий — позачасовий, чуттєвий і завжди вишуканий колір. Також можете робити ставку на сірий, оливковий чи базовий чорний колір.



Красиві шорти на літо 2024 / Фото L'officiel

Спорт-шик

У бермудах досить комфортно, тож дизайнери вирішили створити вбрання у стилі спорт-шик. Комбінуйте з такими шортами розслаблені й спортивні речі. Загалом зі спортивними бермудами гарно стилізуються футболки-поло, топи та сорочки оверсайз.



Трендові шорти на літо 2024 / Фото L'officiel

Окрім шортів-бермудів, влітку також можна обрати подовжені велосипедки до колін, класичні костюмні шорти, денімові чи модні спідниці-шорти. Всі вони однаково пасують до різноманітних літніх футболок та блуз.