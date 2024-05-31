Які окуляри купити на літо: 5 виробів від українських брендів

Окуляри є таким же незамінним аксесуаром в гардеробі як сумка чи прикраси. Можна мати навіть одну позачасову пару, яка буде служити вам десятиліттями та доповнить будь-які образи.

Втім, мати колекцію оправ – теж вдале капіталовкладення, оскільки серед кількох аксесуарів точно знайдеться класична чи якась яскрава пара, яка пасуватиме до конкретного образу.

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Цього року в трендах прозорі колірні лінзи, спортивні окуляри, оправи в стилі "Матриці" та класичні окуляри авіатори й котяче око. Якщо хочете придбати окуляри від українських брендів, то радимо придивитися до кількох найпопулярніших варіантів.

Колірні лінзи та прямокутні оправи

Український бренд Vochi співпрацює з нідерландським постачальником. В асортименті окуляри з градієнтними та однотонними оправами, блакитними та жовтими лінзами, чорні монохромні моделі та мінімалістична колекція з десяти позицій.

Футуризм та класика

Цього року на піку популярності ретроокуляри. Це нетипові моделі з вигнутою оправою. Бренд SKLOEYEWEAR пропонують позачасові та креативні моделі для цього літа.

Об’єм та грація

Український бренд Ochis є першим у світі виробником протисонцевих окулярів з кави. Впізнаваним елементом бренду є матові оправи та темні лінзи. Серед силуетів оправ представлені класичні квадратні, овальні та круглі форми.

Дерев’яні оправи

Український бренд Blackwood відомий дерев'яними аксесуарами. Марка пропонує окуляри трендових форм - круглі, трикутні, квадратні оправи та авіатори.

Спортивні окуляри

Молодіжна марка "На очі" представила чимало окулярів, які відповідають всім трендам цього літа. Серед них спортивні окуляри з лінзами з віддзеркаленням та оправами різних кольорів.

Окуляри захищають очі від ультрафіолету та є незамінним атрибутом в сонячну погоду. Однак не всі знають, як правильно обирати окуляри, тому кілька вагомих порад читайте в нашому матеріалі.