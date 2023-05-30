Купальники для вагітних: актуальні фасони на літо 2023

У топ-листі найнеобхідніших речей на літо для вагітних потрапляють і купальники. До всього зручного вбрання і взуття варто додати ще закритий чи відкритий купальник без якого не обійтися в спекотну пору.

При формуванні свого гардеробу вагітні повинні обов’язково враховувати особливості своєї фігури, особливо на останніх термінах вагітності, оскільки животик росте дуже швидко, а разом із цим варто підбирати більше вбрання, пише 24 Канал.

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Зазвичай вагітні обирають для себе купальники з тягучого матеріалу або ж обирають на період вагітності розмір, який в кілька разів більший від їхнього звичного вбрання до вагітності. Втім мало хто знає, що існують спеціальні купальники для вагітних, щоб не лише жінці, але й малюку було комфортно.

Якщо ви перебуваєте в особливому стані, то ділимося з вами стильними купальниками, які можна приміряти в період вагітності.

Роздільний купальник

Як доводить нам Ріанна – демонструвати свою вагітність зараз в тренді, тож сміливо обирайте роздільний купальник, який красиво оголить та підкреслить животик. Можете обирати купальники з ліфом на бретельках чи топом та бікіні, які зав’язуються на шнурівках. Вони зручні тим, що завдяки ним можна регулювати живіт, який з кожним місяцем буде збільшуватися.



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest

Суцільний купальник

Такий купальник теж дуже стильно виглядає на вагітній жінці. Обирайте класичні суцільні моделі в нейтральних тонах або ж робіть ставку на яскраві кольори. Втім будьте обережними із суцільним купальником. Не варто одягати виріб, який ви носили до вагітності. Краще придбати на розмір чи два більший та бути впевненими в тому, що він не перетисне живіт.



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Актуальні купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest