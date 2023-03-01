Актуальні джинси цієї весни: які фасони одягають інстаграм-блогерки

Джинси є найнеобхіднішою річчю в гардеробі. Ми носимо їх практично щодня. Вони чудово підходять для прогулянок, роботи чи першого побачення. Щоб зрозуміти, які джинси зараз актуальні – радимо вам придивитися до модних виходів інфлюенсерок.

Дівчата люблять незалежно від віку та типу фігури колекціонувати нові моделі джинсів, використовуючи їх не лише в повсякденному житті. Любов не лише до джинсів у цьому сезоні показали дизайнери, які представили в денімовому матеріалі всі можливі речі – від сорочок й корсетів до сумок та взуття.

Читайте також Денімовий total look – тренд весни: стильні образи від it-girls

Навесні особливу популярність серед усіх можливих джинсів займають класичні та універсальні моделі, джинси кльош та карго з великими кишенями.

Португальська стилістка Софія Коельо приміряє звичайні блакитні джинси разом з бомбером та рожевим капором.

Іспанська інфлюенсерка синіми джинсами довершує картатий жакет. Світло-блакитними джинсами шведська модель Ельза Госк довершує кавовий светр.

Британка Алісія Родді, яка стежить за всіма останніми новинками, приміряє до модного лонгсліву джинси карго з кишенями від бренду Loewe.

Скандинавська дизайнерка Жанетт Медсон знає про супертрендовий total look з деніму, тож вже встигла вигуляти світлі джинси та сорочку.

Шведка Матильда Джерф світшот у зелено-білі смужки довершує мішкуватими блакитними джинсами.

Інші ж модниці також роблять ставку на класичні джинси mom, якими довершують свій верх з жакетами.