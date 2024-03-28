Від балеток до туфель: добірка взуття, які можна носити цієї весни з широкими штанами

Штани палаццо вже стали певною базою, таким собі обов’язковим атрибутом гардероба, тож вони точно не зникнуть з моди цього сезону. Дівчата заміняють штани на джинси, оскільки цей елемент доволі універсальний та гарно поєднується з простими та вишуканими речима.

Широкі штани мають очевидний плюс – їх легко поєднувати з будь-яким взуттям, втім з приходом весни почав збільшуватися пошуковий запит щодо того, з чим поєднати палаццо, тож на прикладі стильних дівчат розповімо про найпопулярніші варіанти, які можна легко застосувати у своєму образі.

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З чим носити широкі штани

Інстаграм-інфлюенсери своїми аутфітами дають безкоштовний мастер-клас, який навчить всіх дівчат, з чим саме поєднувати широкі штани. Незалежно від того, що саме ви шукаєте, ви знайдете цікаві ансамблі, які захочете повторити вже цієї весни.

Штани + балетки

Якщо у вас штани дуже довгі та волочаться по землі, тоді цей варіант не для вас. Поєднання штанів з балетками підійде для тих, в кого палаццо трішки вкорочені.

Штани + підбори

Такий образ ідеально підійде для офісних виходів. Човники з гострим носком візуально видовжать ноги та зроблять вас трохи вищими, якщо у вас низький зріст.

Штани + босоніжки з ремінцями

Поєднання шкіряних штанів та босоніжок з ремінцями виглядає модно й красиво, незалежно від того, яким чином ви застилізуєте верх.

Штани + мюлі

Спробуйте створити контраст з розслаблених штанів та витончених мюлів. Таким чином ви зробите баланс пропорцій вбрання.

Штани + кросівки

Кросівки світлого кольору ідеально виглядають на тлі широких штанів, оскільки одразу привернуть увагу до вашого образу.

Чомусь так вже склалося, що найчастіше ми поєднуємо свої образи з джинсами, втім насправді вони мають безліч альтернатив, одна з яких – універсальні штани. Та навіть їх можна замінити на інші речі, які ідеально впишуться у весняний гардероб. Що варто придбати у весняну пору – читайте в нашому матеріалі.