Квіткові, драпіровані та в горошок: названо найпопулярніші сукні літа

Не всі придбали трендові сукні на літню пору, тож радимо звернутися до колекцій відомих дизайнерів, щоб зрозуміти, які саме принти та фасони є популярними.

Цьогорічні тренди вирізняються елегантністю та універсальністю. Серед фаворитів модні експерти визначили білі сукні, плетені гачком, в горошок чи квітковий принт.

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Біла

Білий колір є благородним та вишуканим, тож будь-якому образу додає ошатності. Таке плаття універсальне в стилізації та підійде для найрізноманітніших нагод.



Трендові сукні літа 2024 / Фото L'Officiel

Кроше

В’язана сукня гачком залишається лідером вже кілька сезонів поспіль. Вона має розслаблений та пляжний вигляд, тож ідеально підійде для відпустки біля басейну чи міських прогулянок.



Актуальні сукні літа 2024 / Фото L'Officiel

У горох

Такі сукні нагадують естетику ретростилю та Мерилін Монро або принцесу Діану. Кейт Міддлтон також любить горохові сукні в сучасному прочитанні, тож радимо звернути на них увагу.



Ефектні сукні літа 2024 / Фото L'Officiel

Драпірування

Складки тканини на одязі є мастхевом цього сезону. Чимало знаменитостей та модних блогерок вже активно додали такі фасони у свої гардероби.



Модні сукні літа 2024 / Фото L'Officiel

Квіткові

Флористичні мотиви завжди залишаються в моді у весняно-літньому сезоні, тому радимо додавати ці сукні до свого гардероба та красуватися в них аж до кінця літа.



Трендові сукні літа 2024 / Фото L'Officiel

Також влітку дуже популярними є шовкові сукні в білизняному стилі. Вони невагомі, тож стануть комфортним вибором навіть в сильну спеку. Обирайте короткі чи довгі моделі в будь-якому кольорі на ваш вибір – від нейтрального до яскравого.