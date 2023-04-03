5 найпопулярніших сумок сезону, які носять всі знаменитості

Зірки обожнюють сумки, тож їхня колекція ледь чи не щотижня поповнюється новими моделями, які презентують світові бренди. Та попри це, вони все одно мають улюблені аксесуари, які носять найчастіше.

Знаменитості обирають цього сезону сумки найвідоміших брендів – від Saint Laurent Es до Prada Moon. Весна багата не лише на трендове вбрання, але й на велику кількість сумок, які просто неможливо обійти увагою. На які моделі сумок варто звернути увагу у весняно-літньому сезоні – читайте далі.

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Bottega Veneta Sardine

Якщо ви слідкуєте за моделлю Кендалл Дженнер, то вже мабуть знаєте, що ця сумка є її улюбленою. Модель з переплетеної шкіри та з металевою ручкою у формі риби знайшла своє місце в образах американки ще восени. Кендалл досі носить цю сумку, оскільки виглядає вона і справді досить ефектно.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото з Vogue

Miu Miu Pocket

З поверненням у моду штанів карго, масивні кишені знайшли своє відображення не лише на джинсах, але й на спідницях та навіть сумках. Так, модниці Алекса Чанг і Камілла Шар'єр вже знайшли для себе фаворитку сезону – сумку Pocket у формі багета з кишенями.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото з Vogue

Saint Laurent Es

Після кількасезонної популярності на сумку багет, нам не дуже звично бачити аксесуари розміру XL, втім вони помало починають набирати популярності. Креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Вакарелло представив габаритну модель сумки, яка ідеально підходить для подорожей чи заміського відпочинку, оскільки в ній можна помістити доволі багато речей.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото з Vogue

Prada Moon

Ця сумка повертає нас в моду нульових. Мініатюрна торбинка з металевою фурнітурою запропонована Міуччою Прадою в різноманітних кольорах. Цей аксесуар вже дуже полюбила Хантер Шафер – трансгендерна модель та зірка серіалу "Ейфорія".



Улюблені сумки знаменитостей / Фото з Vogue

Bottega Veneta Andiamo

Італійський бренд може виокремитися не лише однією популярною сумкою в лінійці, а одразу двома. Окрім сумки Sardine, знаковим аксесуаром цього сезону стала модель Andiamo квадратної форми та з фірмовими переплетеннями. Це одна з найпрактичніших сумок на цей сезон.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото з Vogue