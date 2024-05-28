Топ-труба – найелегантніший верх літа 2024: як його треба стильно носити

Цього сезону шовковий топ з хустки чи обтислий топ-труба стали фаворитами багатьох модниць. Такі топи в спекотну погоду є надзвичайно затребуваними, оскільки дозволяють тілу комфортно себе почувати.

Відкриті, легкі та базові речі стають дедалі актуальнішими. Якщо у вашому гардеробі вже є класичні майки та футболки, тоді залишається лише додати красивий літній топ, який має назву "труба" для доповнення численних літніх образів.

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Топ-труба – актуальна річ на літо 2024

Цей топ щільно прилягає до грудей та закриває їх. Він не має бретелей та дозволяє дівчатам демонструвати ключиці.

Таку річ вже мають у своїх гардеробах Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Емілі Ратажковскі, Сідні Свіні, Зої Кравіц та багато інших. Топ насправді ж асоціюється з модою 90-х та нульових. Колись його носила у фільмі "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Вже цього року інфлюенсери та дизайнери працюють з топом в сучасному прочитанні.



Трендовий топ на літо / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Чимало брендів презентували вироби в стилі нульових, які виглядають невимушено та святково зі штанами чи джинсами. Здебільшого топи представлені в геометричному барвистому принті з деконструкцією. Дизайнери додали грайливі та романтичні банти, які вже кілька сезонів домінують у fashion-індустрії.



Модні топи на літо 2024 / Фото L'officiel



Красиві топи на літо 2024 / Фото L'officiel

Базові однотонні топи поєднуйте з шортами, джинсами-бермудами чи будь-яким іншим для вас низом. Також топи можуть заміняти корсети та поєднуватися з шовковими сукнями міді. Обирайте топ під колір спідниці, створюючи монохромний look. Натхнення можете черпати в Гейлі Бібер чи інших трендсеттерах, які люблять носити такі топи.

У мережі вже можна помітити, як модниці обирають альтернативу та зав’язують на тілі шовкову хустину, яка слугує замість топа. Виглядає така річ доволі свіжо й цікаво.