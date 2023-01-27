6 бюджетних покупок, з якими ви будете виглядати дорого: модні секрети

Не завжди для того, щоб виглядати стильною та модною, треба мати багато грошей. Варто лише володіти смаком до одягу та слідкувати за тим, що зараз актуальне. На яких речах вам варто зробити ставку – читайте далі.

Fashion 24 вирішив розкрити кілька секретів та розповісти завдяки якому вбранню можна виглядати дорого та створити wow-ефект.

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Атласна сукня

Сукня з атласу довжини міді – чудовий варіант для будь-якого святкового виходу. Взимку її можна носити зі светром, а навесні з об’ємною сорочкою. Окрім того, таке плаття гарно поєднується не лише з босоніжками і туфлями, але й кросівками.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest

Штани палаццо

Такі штани досі не втрачають своєї популярності. Вони ефектно виглядають з водолазками, лонгслівами та футболками. Додайте до свого гардеробу штани чорного чи сірого кольору, які зможете легко комбінувати з будь-яким верхом.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest

Мінімалістична сумка

Дівчата люблять мати у своєму гардеробі багато сумок, однак радимо зупинити свій вибір на мінімалістичній моделі чорного кольору. Такий аксесуеар ви зможете поєднати з кежуальним, класичним чи романтичним образом.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest

Шкіряне взуття

Часто оточуючі звертають увагу на наше взуття. Окрім того, що воно завжди має бути охайним, варто подбати про те, щоб воно було якісним. Таке взуття прослужить вам кілька років, і вам не доведеться щосезону шукати щось нове.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest

Трикотажний костюм

Цієї зими популярності здобули трикотажні костюми, що складаються зі стильного светру та штанів. Вони гарно пасують до наших дублянок, а навесні чудово поєднаються з кросівками та шкіряною курткою.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest

Аксесуари

Навіть найпростіші прикраси у стилі мінімалізм здатні ідеально довершити ваш образ. Робіть ставку на лаконічні аксесуари – сережки, ланцюжки з кулонами, браслети та перстні.



Бюджетні речі, які виглядають дорого / Фото з Pinterest