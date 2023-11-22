Модні фішки образів, які подарують вам особливий вигляд: вражаюча добірка

Часом для стильних образів нам не вистачає ефектних доповнень, які ми можемо створити завдяки певним аксесуарам чи навіть вбранню. Українська стилістка розповіла про модні фішки, які ми можемо застосувати у своїх аутфітах.

Щоб підібрати те, що вам найбільше буде підходити, важливо враховувати свій стиль та спосіб життя. Важливо розуміти, що обране вами вбрання підійде для офісу, побачення чи важливої зустрічі.

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Стилістка радить експериментувати з різними речами та їхніми поєднаннями. Придивіться до того, що вам подобається та що змушує почуватися в одязі впевнено та комфортно.

Коли ви матимете гарне уявлення про свій стиль, ви зможете використовувати модні фішки, щоб підкреслити його і зробити свій образ більш цікавим,

– зазначила стилістка.

Підкреслюйте свої образи пасками, втім важливо, аби він звисав, а сам акцент був на талії. Для зручності ви можете зробити ставку на пуховики з поясами, хвостик якого звисає до низу.



Стильні речі, які вдало поєднуються між собою / Фото інстаграм @stylist.inna

Взимку для ефекту багатошаровості поєднуйте джемпер поло з жакетом. Ви не лише створите додатковий шар тепла, але й вдосконалите свій аутфіт.



Стильні речі, які вдало поєднуються між собою / Фото інстаграм @stylist.inna

Якщо ви спостерігали за виходами зірок стрітстайлу, то могли помітити, як в моду увійшли витягнути рукави нижнього шару одягу. Найчастіше фешіоністи використовують для цього прийому сорочку чи светр.



Стильні речі, які вдало поєднуються між собою / Фото інстаграм @stylist.inna

Зав’язана сорочка на талії – хіт цього сезону. Не бійтеся взимку довершувати образ зі светром та пуховиком сорочкою в клітинку. Вона додасть ауфіту особливої родзинки.



Стильні речі, які вдало поєднуються між собою / Фото інстаграм @stylist.inna

Денім у 2023 року став дуже популярним, тож в зимову пору ви можете застосувати його до своїх аутфітів та поєднати з жакетом.



Стильні речі, які вдало поєднуються між собою / Фото інстаграм @stylist.inna